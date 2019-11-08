В Иране произошло землетрясение: пять погибших, 120 раненых

Утром в пятницу на северо-западне Ирана произошло "умеренное" землетрясение магнитудой 5,9, в ходе которого погибли пять человек и еще 120 пострадали, сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 70 раненых.
Эпицентр землетрясения находился на глубине восьми километров. После него последовали пять афтершоков.
Эпицентр мелких землетрясений находился примерно в 50 километрах на северо-восток от города Хаструда, недалеко от границы Армении и Азербайджана.
Уничтожен минимум 30 домов.
Спасательные работы ведутся в 41 поселке, но крупнейшие разрушения сконцентрированы главным образов в двух округах.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр подсчитал, что землетрясение ощутили 20 миллионов человек.
Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 5,9 и предупредила, что "возможны значительные жертвы и катастрофа может быть обширной".
Служба добавила, что на востоке Турции и северо-западе Ирана регулярно проходят умеренные и сильные землетрясения.
За последние десятилетия в Иране произошло несколько разрушительных катастроф, в том числе в 2003 году землетрясение уничтожило античный город Баму. Тогда погибли минимум 31 000 человек.
В 1990 году землетрясение магнитудой 7,4 на севере Ирана привело к гибели 40 000 человек, 300 000 были ранены, полмиллиона человек потеряли дом, так как были уничтожены несколько десятков городов и почти 2000 поселков.