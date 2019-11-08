Пт, 8.11.2019
Разрешение на строительство объекта было выдано в 2006 году и за это время к разрешению были присоединены 15 приложений, связанных со сменой участников строительства - строителей, проектировщиков, контролеров. С этими изменениями документация по большому количеству несущих конструкций, колонн просто пропала. Ингус Вирцавс, глава стройуправы Риги о Z-Towers

В Иране произошло землетрясение: пять погибших, 120 раненых

ФОТО: AFP/SCANPIX

Утром в пятницу на северо-западне Ирана произошло "умеренное" землетрясение магнитудой 5,9, в ходе которого погибли пять человек и еще 120 пострадали, сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 70 раненых.

Эпицентр землетрясения находился на глубине восьми километров. После него последовали пять афтершоков.

Эпицентр мелких землетрясений находился примерно в 50 километрах на северо-восток от города Хаструда, недалеко от границы Армении и Азербайджана.

Уничтожен минимум 30 домов.

Спасательные работы ведутся в 41 поселке, но крупнейшие разрушения сконцентрированы главным образов в двух округах.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр подсчитал, что землетрясение ощутили 20 миллионов человек.

Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 5,9 и предупредила, что "возможны значительные жертвы и катастрофа может быть обширной".

Служба добавила, что на востоке Турции и северо-западе Ирана регулярно проходят умеренные и сильные землетрясения.

За последние десятилетия в Иране произошло несколько разрушительных катастроф, в том числе в 2003 году землетрясение уничтожило античный город Баму. Тогда погибли минимум 31 000 человек.

В 1990 году землетрясение магнитудой 7,4 на севере Ирана привело к гибели 40 000 человек, 300 000 были ранены, полмиллиона человек потеряли дом, так как были уничтожены несколько десятков городов и почти 2000 поселков.

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