В Иране произошло землетрясение: пять погибших, 120 раненых

Ранее сообщалось о четырех погибших и 70 раненых.

Эпицентр землетрясения находился на глубине восьми километров. После него последовали пять афтершоков.

Эпицентр мелких землетрясений находился примерно в 50 километрах на северо-восток от города Хаструда, недалеко от границы Армении и Азербайджана.

Уничтожен минимум 30 домов.

Спасательные работы ведутся в 41 поселке, но крупнейшие разрушения сконцентрированы главным образов в двух округах.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр подсчитал, что землетрясение ощутили 20 миллионов человек.

Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 5,9 и предупредила, что "возможны значительные жертвы и катастрофа может быть обширной".

Служба добавила, что на востоке Турции и северо-западе Ирана регулярно проходят умеренные и сильные землетрясения.

За последние десятилетия в Иране произошло несколько разрушительных катастроф, в том числе в 2003 году землетрясение уничтожило античный город Баму. Тогда погибли минимум 31 000 человек.