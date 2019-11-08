Параолимпиец Апинис завоевал золотую медаль чемпионата мира по метанию диска

Апинис, который выступал в медицинской группе F52, метнул диск на 21,05 метра.

Второе место получил польский спортсмен Петр Косевич, который уступил Апинису 47 см. Третье место занял поляк Роберт Яхимович. Его результат - 19,91 метра.

Янис Юхневич в толкании ядра в группе F33 занял четвертое место и прошел в финал, который состоится 14 ноября. Его результат составил 7 метров.