Пт, 8.11.2019
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Параолимпиец Апинис завоевал золотую медаль чемпионата мира по метанию диска

Айгар Апинис

ФОТО: Jason Cairnduff / REUTERS

Латвийский параолимпиец Айгар Апинис в четверг завоевал золотую медаль на проходящем в Дубае чемпионате мира по легкой атлетике в метании диска.

Апинис, который выступал в медицинской группе F52, метнул диск на 21,05 метра.

Второе место получил польский спортсмен Петр Косевич, который уступил Апинису 47 см. Третье место занял поляк Роберт Яхимович. Его результат - 19,91 метра. 

Янис Юхневич в толкании ядра в группе F33 занял четвертое место и прошел в финал, который состоится 14 ноября. Его результат составил 7 метров. 

Параолимпийский чемпионат мира по легкой атлетике в Дубае проходит с 7 по 15 ноября. Латвию на соревнованиях представляют пять спортсменов. 

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