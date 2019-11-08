Россия попросит Латвию задержать и выдать журналиста "Росбалта" Шварева

"В настоящее время следователем вынесено постановление об объявлении Шварева в международный розыск, в том числе на территории Латвии, и принятии мер к его задержанию. В ближайшее время документы будут направлены в Интерпол", - сказал собеседник агентства.

По его словам, российские правоохранительные органы намерены отправить латвийским коллегам запрос о заключении Шварева под стражу и экстрадиции его в Россию.

Накануне полиция предъявила Швареву обвинение в клевете на российского миллиардера Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей у казахстанского бизнесмена, председателя совета директоров холдинга "Fincraft Resources" Кенеса Ракишева. По первому обвинению журналисту грозит штраф до 5 млн рублей либо обязательные работы сроком до 480 часов, по второму - до 15 лет лишения свободы.

Как следует из обвинения, Шварев с неким Алишером Абдуллаевым, также объявленным в международный розыск, с июля по октябрь 2018 года разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о якобы причастности Усманова к совершению тяжких преступлений. Как установили в полиции, данные сведения являются заведомо ложными, порочат честь и достоинство, а также подрывают репутацию бизнесмена и причиняют ему моральный вред.

Кроме того с октября прошлого года Шварев совместно с Абдуллаевым и другими пока неустановленными лицами разместил на различных сайтах дискредитирующую информацию о Ракишеве, обвинив его в мошенничестве, связи с преступными группировками и т. д. На требование пресс-службы бизнесмена Шварев и Абдуллаев якобы потребовали передать им 50 тысяч долларов. В случае отказа журналист угрожал продолжить распространять ложные и дискредитирующие предпринимателя сведения.