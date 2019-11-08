Убитая в Болдерае девушка-подросток была изнасилована, а затем задушена

Напомним, утром 18 июня этого года полиция получила вызов от рыбака, который сообщил, что в Болдерае в Буллюпском канале заметил мертвого человека. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тело девушки 2004 года рождения с признаками насильственной смерти.

Через несколько часов были установлены и задержаны возможные виновники. Подозреваемые - мужчины 1991 и 1999 годов рождения, которые знали погибшую. Ранее они в поле зрения полиции не попадали. К обоим мужчинам применена мера пресечения - арест.

В ходе реконструкции преступления выяснилось, что в ночь с 17 на 18 июня группа молодых людей, в том числе задержанные и пострадавшая, в Болдерае в квартире подозреваемых мужчин употребляла алкогольные напитки. Там же позднее и была убита девушка. После совершения преступления мужчины отнесли ее тело к Буллюпскому каналу и бросили в воду.

Результаты экспертизы показали, что смерть девушки наступила в результате комбинированной механической асфиксии, кроме того, у нее констатированы признаки насильственного удовлетворения сексуального желания. В ходе следствия была получена информация, что девочку, возможно, убили, чтобы скрыть факт изнасилования.

28 октября 2019 года материалы дела были переданы прокуратуре суда Рижского округа для начала уголовного преследования двух лиц. Задержанные обвиняются по двум статьям Уголовного закона - изнасилование лица, не достигшего 16-летнего возраста, и убийство, совершенное с целью скрыть другое преступное деяние, если это сделала группа лиц и убитый - несовершеннолетний.