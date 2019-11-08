Пт, 8.11.2019
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Убитую в Болдерае девушку-подростка изнасиловали, душили, а затем утопили

Булльупе. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На прошлой неделе Госполиция завершила следствие по делу об убийстве 15-летней девушки, совершенном в июне этого года в Болдерае. В ходе следствия была получена информация, что она была изнасилована и затем убита, сообщила старший специалист по связям с общественностью Госполиции Гита Гжибовска.

Напомним, утром 18 июня этого года полиция получила вызов от рыбака, который сообщил, что в Болдерае в Буллюпском канале заметил мертвого человека. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тело девушки 2004 года рождения с признаками насильственной смерти.

Через несколько часов были установлены и задержаны возможные виновники. Подозреваемые - мужчины 1991 и 1999 годов рождения, которые знали погибшую. Ранее они в поле зрения полиции не попадали. К обоим мужчинам применена мера пресечения - арест.

В ходе реконструкции преступления выяснилось, что в ночь с 17 на 18 июня группа молодых людей, в том числе задержанные и пострадавшая, в Болдерае в квартире подозреваемых мужчин употребляла алкогольные напитки. Там же позднее и была убита девушка. После совершения преступления мужчины отнесли ее тело к Буллюпскому каналу и бросили в воду.

Результаты экспертизы показали, что смерть девушки наступила в результате комбинированной механической асфиксии, кроме того, у нее констатированы признаки насильственного удовлетворения сексуального желания. В ходе следствия была получена информация, что девочку, возможно, убили, чтобы скрыть факт изнасилования.

"Результаты экспертизы свидетельствует, что девушку сначала душили, после чего бросили в воду, в результате чего смерть наступила в результате удушения и утопления", - отметили в полиции.

Полиция просит предъявить мужчинам обвинение по ч. 3 ст.159 Уголовного закона - об изнасиловании лица, не достигшего 16-летнего возраста. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Также полиция просит предъявить обвинение по пунктам 8, 10 и 12 ст. 117 - убийство с целью сокрытия другого преступления, если оно совершенно группой лиц или убит несовершеннолетний. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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