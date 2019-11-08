Убитую в Болдерае девушку-подростка изнасиловали, душили, а затем утопили

Напомним, утром 18 июня этого года полиция получила вызов от рыбака, который сообщил, что в Болдерае в Буллюпском канале заметил мертвого человека. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тело девушки 2004 года рождения с признаками насильственной смерти.

Через несколько часов были установлены и задержаны возможные виновники. Подозреваемые - мужчины 1991 и 1999 годов рождения, которые знали погибшую. Ранее они в поле зрения полиции не попадали. К обоим мужчинам применена мера пресечения - арест.

В ходе реконструкции преступления выяснилось, что в ночь с 17 на 18 июня группа молодых людей, в том числе задержанные и пострадавшая, в Болдерае в квартире подозреваемых мужчин употребляла алкогольные напитки. Там же позднее и была убита девушка. После совершения преступления мужчины отнесли ее тело к Буллюпскому каналу и бросили в воду.

Результаты экспертизы показали, что смерть девушки наступила в результате комбинированной механической асфиксии, кроме того, у нее констатированы признаки насильственного удовлетворения сексуального желания. В ходе следствия была получена информация, что девочку, возможно, убили, чтобы скрыть факт изнасилования.

"Результаты экспертизы свидетельствует, что девушку сначала душили, после чего бросили в воду, в результате чего смерть наступила в результате удушения и утопления", - отметили в полиции.

Полиция просит предъявить мужчинам обвинение по ч. 3 ст.159 Уголовного закона - об изнасиловании лица, не достигшего 16-летнего возраста. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.