LNT уйдет в историю - останется только TV3

С декабря All Media Baltics во всех трех странах Балтии произведет смену бренда своих продуктов, объединив их под брендом TV3. И сама медиа-группа в дальнейшем будет работать под брендом TV3 Grupa, сообщает агентство LETA.
Со сменой бренда All Media Baltics начнет работу над созданием первой в регионе цифровой новостной платформы, которая будет доступна в приложении и будет работать по принципу "видео по запросу". Медиа-группа произведет изменения и в портфеле телевизионных каналов, создавая продукт содержания соответственно интересам конкретной аудитории, сообщили порталу TVNET на предпиятии.
С нового года в телевизионном портфеле для детей будет доступен новый канал TV3 Mini, а для женской аудитории - TV3 Life. Новые каналы заместят в телевизионном портфеле медиа-группы каналы LNT и Kanāls2.
All Media Baltics расширит и предложенный TV3 объем новостей, перенеся большую часть из создаваемого службой новостей LNT содержания. Будет создана единая служба новостей, целью которой будет создание качественного новостного содержания для различных форматов СМИ.