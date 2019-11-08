LNT уйдет в историю - останется только TV3

Со сменой бренда All Media Baltics начнет работу над созданием первой в регионе цифровой новостной платформы, которая будет доступна в приложении и будет работать по принципу "видео по запросу". Медиа-группа произведет изменения и в портфеле телевизионных каналов, создавая продукт содержания соответственно интересам конкретной аудитории, сообщили порталу TVNET на предпиятии.