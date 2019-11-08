Бывшие руководители LDz получили очень щедрые компенсации - сотни тысяч евро

Бывший председатель правления Latvijas dzelzceļš (LDz) Эдвин Берзиньш, уйдя со своей должности, получил компенсацию в размере примерно 250 тыс. евро, а член правления Айвар Стракшас - около 200 тыс. евро, свидетельствуют поданные ими в Службу государственных доходов по окончании работы в LDz декларации должностных лиц.
Берзиньш и Стракшас прекратили работу в LDz в августе.
В этом году примерно за 7,5 месяцев Берзиньш заработал в LDz 341 910 евро, тогда как за 12 месяцев 2018 года он заработал в LDz 146 982 евро, или в среднем 12 248 евро в месяц
За пять месяцев работы в совете совместного предприятия стран Балтии RB Rail Берзиньш заработал 12 500 евро.
В свою очередь Стракшас за работу в LDz за 7,5 месяцев 2018 года заработал 286 331 евро. В прошлом году Стракшас как член правления LDz заработал 128 404 евро, или в среднем 10 700 евро.