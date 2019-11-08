Близкие, коллеги и друзья простились с Мартиньшем Кибилдсом

Напомним, сердце Мартиньша Кибилдса остановилось во время семейного путешествия в Нидерланды в субботу, 26 октября.

Кибилдс на Латвийском телевидении вел такие передачи как Atslēgas, Kultūrdeva, Adreses, а ранее и Gribi būt miljonārs? Также он был председатель Латвийского союза архитекторов.

В этом году Мартиньш Кибилдс начал работу в команде программы LTV Kultūrdeva, а также продолжал вести передачу Adreses.