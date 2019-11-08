Пт, 8.11.2019
Разрешение на строительство объекта было выдано в 2006 году и за это время к разрешению были присоединены 15 приложений, связанных со сменой участников строительства - строителей, проектировщиков, контролеров. С этими изменениями документация по большому количеству несущих конструкций, колонн просто пропала. Ингус Вирцавс, глава стройуправы Риги о Z-Towers

Близкие, коллеги и друзья простились с Мартиньшем Кибилдсом

Прощание с Мартиньшем Кибилдсом

ФОТО: TVNET

В пятницу, 8 ноября, в церкви Торнякалнса прошло прощание с любимым в народе создателем передач и ведущим Мартиньшем Кибилдсом. На богослужение пришли десятки близких, друзей и коллег усопшего.

Напомним, сердце Мартиньша Кибилдса остановилось во время семейного путешествия в Нидерланды в субботу, 26 октября.

Кибилдс на Латвийском телевидении вел такие передачи как Atslēgas, Kultūrdeva, Adreses, а ранее и Gribi būt miljonārs? Также он был председатель Латвийского союза архитекторов. 

В этом году Мартиньш Кибилдс начал работу в команде программы LTV Kultūrdeva, а также продолжал вести передачу Adreses.

Галерея: Близкие, друзья и коллеги простились с ведущим Мартиньшем Кибилдсом

Читать также

Актуально

НАВЕРХ