Близкие, коллеги и друзья простились с Мартиньшем Кибилдсом

В пятницу, 8 ноября, в церкви Торнякалнса прошло прощание с любимым в народе создателем передач и ведущим Мартиньшем Кибилдсом. На богослужение пришли десятки близких, друзей и коллег усопшего.
Напомним, сердце Мартиньша Кибилдса остановилось во время семейного путешествия в Нидерланды в субботу, 26 октября.
Кибилдс на Латвийском телевидении вел такие передачи как Atslēgas, Kultūrdeva, Adreses, а ранее и Gribi būt miljonārs? Также он был председатель Латвийского союза архитекторов.
В этом году Мартиньш Кибилдс начал работу в команде программы LTV Kultūrdeva, а также продолжал вести передачу Adreses.
Галерея: Близкие, друзья и коллеги простились с ведущим Мартиньшем Кибилдсом