Заявки в конкурсе на должности членов правления Rīgas satiksme подали 176 кандидатов

В конкурсе на должности членов правления Rīgas satiksme поступило 176 заявок от кандидатов, сообщило предприятие.
Чтобы выбрать правление в составе пяти человек, предусмотрены еще два этапа оценки кандидатов, и ее будут проводить компания по отбору персонала Human Source и сформированная предприятием комиссия.
В комиссию входят три члена совета Rīgas satiksme, начальник управления обеспечения коммерческой деятельности департамента собственности Рижской думы, директор департамента сообщения Рижской думы, руководитель его бюро и представитель Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков.
Планируется, что новые члены правления Rīgas satiksme будут назначены до конца года.