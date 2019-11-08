Пт, 8.11.2019
По-моему, Тимати следовало бы сделать правильные выводы, и Латвия дала четкий сигнал, что будет в том случае, если этот исполнитель в открытой или скрытой форме будет смущать жителей Латвии, пропагандировать агрессию или превосходство России над другими странами. Сандис Гиргенс о "черном списке" для Тимати

Заявки в конкурсе на должности членов правления Rīgas satiksme подали 176 кандидатов

Административное здание Rīgas Satiksme

ФОТО: Ieva Makare/LETA

В конкурсе на должности членов правления Rīgas satiksme поступило 176 заявок от кандидатов, сообщило предприятие.

Чтобы выбрать правление в составе пяти человек, предусмотрены еще два этапа оценки кандидатов, и ее будут проводить компания по отбору персонала Human Source и сформированная предприятием комиссия. 

В комиссию входят три члена совета Rīgas satiksme, начальник управления обеспечения коммерческой деятельности департамента собственности Рижской думы, директор департамента сообщения Рижской думы, руководитель его бюро и представитель Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. 

Планируется, что новые члены правления Rīgas satiksme будут назначены до конца года.

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