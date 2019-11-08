Пт, 8.11.2019
По-моему, Тимати следовало бы сделать правильные выводы, и Латвия дала четкий сигнал, что будет в том случае, если этот исполнитель в открытой или скрытой форме будет смущать жителей Латвии, пропагандировать агрессию или превосходство России над другими странами. Сандис Гиргенс о "черном списке" для Тимати
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Флаги с Лениным на Красной площади: российская армия реконструировала парад 1941 года
Фото и видео

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В четверг на Красной площади в Москве маршировали солдаты в форме Второй мировой войны. У некоторых в руках были красные флаги с портретом Владимира Ленина, сообщает Reuters.

Несмотря на то, что сейчас 2019 год и в мире много что изменилось, на главной площади Москвы уже не в первый раз за последние годы в честь революции 1917 года прошел грандиозный парад.

И в этот раз солдаты российской армии реконструировали огромный военный парад 1941 года, который был организован в честь годовщины Октябрьской революции.

На нем с речью выступил Сталин, а после парада солдаты отправились воевать с немецкой армией в битве за Москву.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В четверг в параде приняли участие примерно 1200 солдат, указывает Euronews.

В мероприятии принял участие и мэр Москвы Сергей Собянин.

ФОТО: EPA/Scanpix

В таких и подобных мероприятиях в последние годы выражается ностальгия российского правительства по советским временам.

Галерея: Реконструкция парада 1941 года в Москве

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