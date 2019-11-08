Флаги с Лениным на Красной площади: российская армия реконструировала парад 1941 года

Несмотря на то, что сейчас 2019 год и в мире много что изменилось, на главной площади Москвы уже не в первый раз за последние годы в честь революции 1917 года прошел грандиозный парад.

И в этот раз солдаты российской армии реконструировали огромный военный парад 1941 года, который был организован в честь годовщины Октябрьской революции.

На нем с речью выступил Сталин, а после парада солдаты отправились воевать с немецкой армией в битве за Москву.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В четверг в параде приняли участие примерно 1200 солдат, указывает Euronews.

В мероприятии принял участие и мэр Москвы Сергей Собянин.

ФОТО: EPA/Scanpix

В таких и подобных мероприятиях в последние годы выражается ностальгия российского правительства по советским временам.