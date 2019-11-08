Цены растут: в октябре больше всего подорожали овощи и фрукты

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в октябре вырос на 2,9%.

Цены на товары в октябре по сравнению с сентябрем повысились на 0,7%, а цены услуг снизились на 0,3%. По сравнению с октябрем 2018 года товары подорожали на 1,9%, услуги - на 3%.

Наибольшее влияние на изменения цен в октябре этот года по сравнению с сентябрем оказали рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, одежду и обувь, жилье, товары и услуги для дома, а также падение цен в группе различных товаров и услуг и товаров и услуг, связанных с отдыхом и культурой.

Продукты питания и безалкогольные напитки в октябре подорожали на 1%. Больше всего под влиянием сезонных факторов выросли цены на свежие овощи (+13,5%) и свежие фрукты (+7,2%). Мясо птицы подорожало на 1,9%, сыры и творог - на 1,2%, сливочное масло - на 3,5%, копченое мясо - на 0,6%, кондитерские изделия - на 0,8%, хлеб - на 0,6%. Дешевле стали картофель - на 6,7%, шоколад - на 2,9%, молоко - на 2,2%, фруктовые и овощные соки - на 2,4%, молочные продукты - на 0,9%.

Цены на одежду в октябре выросли на 4,7%, на обувь - на 0,5%.

В группе товаров и услуг, связанных с жильем, прирост цен составил 0,2%, а услуги и товары, связанные с отдыхом и культурой, подешевели на 0,6%. В группе различных товаров и услуг цены снизились в среднем на 1,3%, что было обусловлено падением цен на средства личной гигиены, косметические средства и страхование автомобилей.

Наибольшее влияние на изменение уровня потребительских цен в октябре 2019 года по сравнению с тем же месяцем 2018 года оказали рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с жильем, алкогольные напитки и табачные изделия, на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, на услуги ресторанов и гостиниц, услуги здравоохранение, а также падение цен на товары и услуги в группе транспорта.

Продукты питания и безалкогольные напитки в течение года подорожали на 2,6%. Основное влияние на прирост среднего уровня цен в этой группе оказало подорожание хлеба на 9,6%, кондитерских изделий - на 5,2%, муки и других продуктов помола зерна - на 7,2%. Цены на свинину выросли на 10,4%, копченое мясо подорожало на 4,7%, мясо птицы - на 2,7%, мясные изделия - на 5,3%. Дороже стали свежие фрукты (+3,7%), картофель (+10,6%), шоколад (+4,6%) и сахар (+7,1%). В свою очередь подешевело молоко - на 7,2%, молочные продукты - на 3,3%, сыр и творог - на 1,7%, кофе - на 2,1%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 4,6%, связанные с жильем товары и услуги подорожали на 3,6%. В группе медицинских услуг и товаров средний уровень цен вырос на 2,2%.

В группе транспортных товаров и услуг снижение среднего уровня цен было обусловлено понижением цен на топливо (4,4%), в том числе дизельное топливо стало дешевле на 4,7%, бензин - на 4,6%, автогаз - на 1,1%. Также снизились цены на подержанные автомобили.