Увеличение финансирования партий может быть обжаловано в Конституционном суде

На заседании комиссии она присутствовала как представитель размещенной на портале Manabalss.lv коллективной инициативы об отмене запланированного повышения финансирования для партий. По словам Блумберги, законопроект дискриминирует региональные партии, которым трудно будет получить бюджетное финансирование.

По ее словам, все происходящее вокруг законопроекта можно расценить как фарс, а позиция парламента, который игнорирует мнение более 12 тыс. человек, недопустима.

Выслушав Блумбергу, глава комиссии Мартиньш Бондарс продолжил рассмотрение законопроекта, заявив, что лично он судов не боится.

Как сообщалось, инициатива предусматривает отложить до следующих выборов в Сейм внедрение новой модели финансирования партий, которая предусматривает существенное увеличение государственной поддержки политическим организациям.

"Несмотря на то, что цель законопроекта состоит в том, чтобы уменьшить зависимость политических партий от спонсоров, мы считаем, что такое поспешное введение порядка, относящегося к нынешнему Сейму, не будет способствовать доверию общественности к госуправлению, уничтожит политическую конкуренцию между избранными в Сейм и другими партиями и значительно сократит число новых политических сил в политике ", - говорится в тексте инициативы.

Авторы идеи считают, что продвижение необдуманной инициативы об увеличении финансирования политических партий, не учитывая при этом другие ключевые приоритеты и указанные в законе обязательства, не свидетельствует об ответственном отношении к деньгам налогоплательщиков.