Решение изменить формат телеканала LNT может противоречить закону

По его словам, All Media Baltics не подало NEPLP никаких документов о своих планах на будущее. 7 ноября руководство компании было приглашено на встречу, но вечером 6 ноября отменило ее.

Как пояснил Аболиньш, статья 24-я закона об электронных СМИ предусматривает, что формат программ не может меняться. В выданном NEPLP разрешении на вещание утверждено содержательное и тематическое направление LNT, которое ни в коем случае нельзя менять на узкий, нишевый формат, предусмотренный для специфической аудитории. Разрешение предусматривает, что по крайней мере 4% времени вещания в неделю на телеканале LNT должно отводиться на новостные программы.

Представитель All Media Baltics Алиса Малышко сообщила агентству LETA, что компания действует в соответствии с законом и планирует встретиться с советом, чтобы подробно ознакомить с планами будущей деятельности. Также NEPLP будет подана вся документация.

Министерство культуры в пятницу заявило, что обратилось в NEPLP с просьбой проанализировать, как слияние новостных служб телеканалов TV3 и LNT повлияет на разнообразие мнений в медиапространстве.

Как сообщалось, медиагруппа All Media Baltics с декабря будет работать в Балтии под брендом TV3. Предусмотрены изменения в работе входящих в группу телеканалов, в частности, канал LNT больше не будет продолжать работу в теперешней форме. All Media Baltics расширит объем предлагаемых на TV3 новостей, перенеся туда большую часть контента, создаваемого новостной службой LNT.