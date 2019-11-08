Решение изменить формат телеканала LNT может противоречить закону

Решение медиагруппы All Media Baltics изменить формат телеканала LNT может противоречить закону об электронных СМИ, заявил агентству LETA заместитель председателя Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.
По его словам, All Media Baltics не подало NEPLP никаких документов о своих планах на будущее. 7 ноября руководство компании было приглашено на встречу, но вечером 6 ноября отменило ее.
Как пояснил Аболиньш, статья 24-я закона об электронных СМИ предусматривает, что формат программ не может меняться. В выданном NEPLP разрешении на вещание утверждено содержательное и тематическое направление LNT, которое ни в коем случае нельзя менять на узкий, нишевый формат, предусмотренный для специфической аудитории. Разрешение предусматривает, что по крайней мере 4% времени вещания в неделю на телеканале LNT должно отводиться на новостные программы.
Представитель All Media Baltics Алиса Малышко сообщила агентству LETA, что компания действует в соответствии с законом и планирует встретиться с советом, чтобы подробно ознакомить с планами будущей деятельности. Также NEPLP будет подана вся документация.
Министерство культуры в пятницу заявило, что обратилось в NEPLP с просьбой проанализировать, как слияние новостных служб телеканалов TV3 и LNT повлияет на разнообразие мнений в медиапространстве.
Как сообщалось, медиагруппа All Media Baltics с декабря будет работать в Балтии под брендом TV3. Предусмотрены изменения в работе входящих в группу телеканалов, в частности, канал LNT больше не будет продолжать работу в теперешней форме. All Media Baltics расширит объем предлагаемых на TV3 новостей, перенеся туда большую часть контента, создаваемого новостной службой LNT.
Будет также создана единая новостная служба.