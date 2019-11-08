Суд отменил приговор по делу лиепайских педофилов в части о наказании как необоснованный

Курземский окружной суд ранее приговорил обвиняемых отца и сына к тюремным срокам 2 года и 1 год и 10 месяцев.

Дело по отмененной части приговора передано на новое рассмотрение в апелляционной инстанции. В остальной части - о признании подсудимых виновными и компенсации морального ущерба потерпевшей - приговор оставлен в силе.

В постановлении Сената указано, что в соответствии с ч. 2 ст. 591 Уголовно-процессуального закона ужесточение наказания или применение норм закона, предусматривающих наказание за более тяжкое преступление, при пересмотре дела допустимо только в том случае, если приговор был отменен из-за слишком мягкого наказания или в связи с тем, что после протеста прокурора или жалобы потерпевшего необходимо было применить закон за более серьезное уголовное преступление, однако Курземский окружной суд 13 июля 2015 года отменил приговор Лиепайского суда по делу по иным причинам.

В связи с этим ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанции при пересмотре дела не имели правовых оснований приговорить обвиняемых к тюремным срокам без применения условий 55-й статьи Уголовного закона.

Сенат указал, что суд превысил требования апелляционного протеста старшего прокурора Андриса Микульскиса и применил к обвиняемым более неблагоприятные условия, которые в данном случае следует признать необоснованным усилением наказания.

Как сообщалось, 48-летний Евгений и его 22-летний сын совершали сексуальные действия в отношении малолетней девочки с 2009 по 2014 год. Уголовное дело на них было заведено в мае 2014 года. Суд первой инстанции приговорил отца к 240 часам принудительных работ, а сына - к 200 часам принудительных работ. Приговор вызвал возмущение в обществе как чрезмерно мягкий.