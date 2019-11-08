Видео: Емельяненко снова замечен пьяным. Через три недели у него бой

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко был замечен в нетрезвом состоянии. Видео, на котором запечатлён спортсмен стремительно набирает просмотры в интернете.
На видео можно заметить, как боец в нетрезвом виде общается и фотографируется с прохожими на улице, которые узнали Емельяненко.
В другом ролике, который также был опубликован на YouTube, Емельяненко не может попасть в собственный подъезд. При этом спортсмен матерится и находится на улице в одних тапочках.
"Никогда такого не было и вот опять! Подготовка к бою с Михаилом Кокляевым вошла в завершающую фазу", - гласит подпись под видео.
Напомним, что 29 ноября Емельненко предстоит встретиться на ринге с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Поединок пройдет в Москве по правилам бокса.