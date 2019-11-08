Неожиданный способ успокоить плачущего младенца удивил Сеть
Пользовательница Facebook Кортни Уайт поделилась недавно видео, которое быстро стало вирусным - его просмотрели уже более 6 миллионов раз, сообщает издание Mirror.
На кадрах автор демонстрирует, как ей удается утешить младенца с помощью капиллярного массажера для головы. Судя по видео, этот трюк женщина использует не в первый раз, поскольку малыш, едва увидев "волшебный прибор", перестает плакать и радостно машет руками в предвкушении чего-то приятного.
"Моему сыну нравится, когда ему чешут голову как следует", - подписала Уайт видео, которое перепостили уже 180 тысяч раз.
Многие пользователи Сети пришли в восторг от находки, отметив, что такой массажер стоит недорого, но явно эффективен. Кто-то из комментаторов предположил, что прибор имитирует звуки, которые ребенок слышит в утробе матери, заключив: "Такие вещи действительно работают!".