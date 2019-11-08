Неожиданный способ успокоить плачущего младенца удивил Сеть

На кадрах автор демонстрирует, как ей удается утешить младенца с помощью капиллярного массажера для головы. Судя по видео, этот трюк женщина использует не в первый раз, поскольку малыш, едва увидев "волшебный прибор", перестает плакать и радостно машет руками в предвкушении чего-то приятного.