Пт, 8.11.2019
Я бы мог сказать, что в последнее время мы имеем дело с "чёрной серией", но трагедии в боксе происходили и в прошлом году, и в позапрошлом. Это происходит с тех пор, как люди надели перчатки. Смерть всегда будет присутствовать в боксе. Макс Келлерман, эксперт ESPN и большой поклонник бокса

Неожиданный способ успокоить плачущего младенца удивил Сеть
Видео

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Пользовательница Facebook Кортни Уайт поделилась недавно видео, которое быстро стало вирусным - его просмотрели уже более 6 миллионов раз, сообщает издание Mirror.

На кадрах автор демонстрирует, как ей удается утешить младенца с помощью капиллярного массажера для головы. Судя по видео, этот трюк женщина использует не в первый раз, поскольку малыш, едва увидев "волшебный прибор", перестает плакать и радостно машет руками в предвкушении чего-то приятного.

"Моему сыну нравится, когда ему чешут голову как следует", - подписала Уайт видео, которое перепостили уже 180 тысяч раз.

Многие пользователи Сети пришли в восторг от находки, отметив, что такой массажер стоит недорого, но явно эффективен. Кто-то из комментаторов предположил, что прибор имитирует звуки, которые ребенок слышит в утробе матери, заключив: "Такие вещи действительно работают!".

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