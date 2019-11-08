Ещё до гибели рабочего была получена жалоба на несоблюдение норм безопасности во время работ на крыше Минфина

На прошлой неделе ГТИ получила сообщение о том, что рабочим, которые работают на крыше здания, доступны средства безопасности, но они ими не пользуются. В понедельник, 11 ноября, инспекция планировала провести проверку на объекте.

Как сообщалось, сегодня, 8 ноября, с крыши здания Минфина упал и разбился рабочий. В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что он получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте происшествия.

Как сообщила представитель Госполиции Элина Приедите, по факту гибели человека начат уголовный процесс по разделу Уголовного закона о преступлениях против здоровья человека, назначены экспертизы.

В Valsts nekustamie īpašumi агентству LETA сообщили, что работы по замене крыши здания Минфина выполняет объединение Delta Construction и SCM Latvia. Ранее нарушения безопасности труда на данном объекте не были выявлены.

Представитель Delta Construction Угис Лигерс сообщил, что причины происшествия выясняются. По его словам, работы на крыше Минфина были поручены субподрядчику RK Livi.