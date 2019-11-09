Суд отказался расторгнуть брак Лолиты Милявской

После заседания Иванов вышел к журналистам и заявил, что во всем происходящем виноваты представители СМИ.

"Я не раз уже говорил, что над отношениями должны работать оба. Мы не раз садились за стол переговоров, но не достигли консенсуса. Наши отношения стали сходить на нет.

Мы перестали понимать друг друга, и это не могло долго продолжаться. И вообще, если бы не вмешательство прессы, нас бы давно уже развели, чего я очень хочу", - цитирует Иванова издание.

Напомним, брак с Дмитрием Ивановым был пятым в биографии Лолиты. Он продлился около девяти лет.

Бывший супруг удивлен тому, как певица реагирует на их развод.

"Раньше, когда мы жили вместе, Лолита и Настя (дочь Дмитрия от первого брака) общались, ладили между собой, я особо не вмешивался в их отношения. Теперь Лола ее заблокировала. Хорошо знаю Лолину маму, но она тоже мне ничего не пишет. Мои родители и друзья, конечно, удивляются тому, что читают сейчас в Интернете", - сказал он.

Фитнес-тренер отмечает, что прежде всего самой Лолите надо принять его решение о разводе. Пока она странно реагирует.

Сама же звезда отказывается от каких-либо комментариев. Она признается, что сильно переживает происходящее. Но "женщина без комплексов" не хочет ставить крест на личной жизни. Она то и дело намекает своим фолловерам на новый роман.

СМИ утверждают, что Дмитрий Иванов совсем не одинок. У мужчины роман с косметологом Ольгой Кулиевой. Есть версии, что якобы пара вместе уже давно, еще с тех пор, когда мужчина был с Лолитой.