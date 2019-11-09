Самые кошмарные комбинации знаков Зодиака в отношениях
К сожалению, часто причина того, что отношения не складываются, не связана с тем, насколько хороший или плохой человек рядом с вами. Просто вы несовместимы. Не судьба, как говорится...
Овен - Телец
Хотите небольшую любовную игру (вы убегаете - вас догоняют), разжигающую страсть? Телец определенно предоставит вам такую возможность. Но если вы решите расстаться с ним навсегда (а это совершенно точно произойдет),
он закатит грандиозную сцену. Ее вы никогда не забудете. И до конца дней будете проклинать себя за то, что вообще связались с этим человеком.
Телец - Стрелец
Телец чрезвычайно серьезно относится ко многим вещам в жизни, что совершенно не свойственно Стрельцу. Его наплевательское отношение к чему бы то ни было способно свести с ума.
В момент, когда вы попытаетесь заковать Стрельца в оковы отношений, он уйдет. И, пожалуй, единственное, по чему вы будете скучать, так это по забавным играм разума, в которые вы постоянно играли.
Близнецы - Козерог
"Сделай что-нибудь!" - эту фразу вы будете часто произносить, если свяжетесь с Козерогом. Больше всего на свете вы ненавидите скуку, но она станет вашим постоянным спутником, если вы решите быть с Козерогом.
Для вас он слишком практичен и трудолюбив. Однако по-настоящему сокрушительный удар по отношениям нанесет его прямолинейность.
Вам не всегда нужен честный ответ, порой вы нуждаетесь в человеке, который просто может развеселить.
Рак - Водолей
Все, что вам нужно - это немного покоя, ощущение безопасности и поддержка. Разве это так много? С точки зрения Водолея, очень много. Он обожает свободу и веселье. Его эмоциональная отстраненность никак не поможет в моменты, когда вам нужна поддержка.
В итоге вы решите, что лучше быть одному. И в этом случае окажетесь правы. Одиночество действительно лучше, чем отношения Рака с Водолеем.
Лев - Скорпион
Львам нравится быть в окружении весельчаков и в центре всеобщего внимания. Если вы начнете выстраивать отношения со Скорпионом, то
последний быстро "опустит" вас на землю, ведь его желание обладать партнером целиком и полностью просто будет сводить с ума.
Скорпионы могут быть очень ревнивыми собственниками. Вам совершенно не понравится ловить на себе ревнивый взгляд каждый раз, когда вы будете с кем-то невинно флиртовать.
Дева - Стрелец
Если и есть что-то, что Девы искренне ненавидят, то это игры в кошки-мышки. Но эти игры просто обожает Стрелец. Вас будет бесить его безрассудное отношение ко всему.
А еще вы никогда не будете точно знать, как обстоят дела в ваших с ним отношениях.
Весы - Дева
Весы любят гармонию. Однако это вовсе не значит, что все и всегда должно оставаться так, как есть. Правда в том, что
желание Девы всегда и во всем быть правой сведет вас с ума. В своем стремлении к этой цели она позабудет о том, какой вы прекрасный и веселый человек.
Скорпион - Овен
Приходится признать, что в отношениях между Скорпионом и Овном определенно присутствует химия. Химия, которая заставляет их проявлять себя не с самой худшей стороны, поскольку каждый из этих знаков Зодиака заботится лишь о своих нуждах.
Овен хочет, чтобы все всегда было так, как он считает правильным. Это совершенно не устраивает вас. Отношения, в которых нет места компромиссу, принесут только разочарования и боль.
Стрелец - Телец
Стрелец и Телец - это две абсолютные противоположности. У них практически нет ничего общего. Тельцы слишком осторожны, и вы в этих отношениях начинаете задыхаться.
И это еще не все. Тельцы не любят перемен, а для вас именно перемены являются тем, что позволяет вам чувствовать себя живым.
Козерог - Лев
К счастью, вам не грозят крепкие отношения со Львом. Вы сразу же поймете, насколько вы разные. Вы верны, обладаете нестандартным мышлением и ориентированы на достижение целей. Лев же слишком зациклен на себе.
Правда, среди ваших знакомых (с которыми вы общаетесь регулярно) наверняка не так уж и много Львов. Следовательно, вероятность завязать отношения с представителем этого знака Зодиака значительно снижается.
Водолей - Рак
Водолей и Рак настолько несовместимы, что об этом можно говорить вечно. С вашей точки зрения, Рак слишком эмоционален и эгоистичен. Вас невероятно бесит тот факт, что вы не получаете от него того понимания, в котором нуждаетесь.
Рыбы - Весы
Весы весьма очаровательны. Однако иногда могут быть безрассудными и бесчувственными.
Человек этого знака может ранить чувства Рыб, даже не осознав этого. Весы причинят боль, а затем, пользуясь своим очарованием, вымолят дать им еще один шанс.
Но так не может длиться вечно…