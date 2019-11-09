Самые кошмарные комбинации знаков Зодиака в отношениях

Овен - Телец

Хотите небольшую любовную игру (вы убегаете - вас догоняют), разжигающую страсть? Телец определенно предоставит вам такую возможность. Но если вы решите расстаться с ним навсегда (а это совершенно точно произойдет),

он закатит грандиозную сцену. Ее вы никогда не забудете. И до конца дней будете проклинать себя за то, что вообще связались с этим человеком.

Телец - Стрелец

Телец чрезвычайно серьезно относится ко многим вещам в жизни, что совершенно не свойственно Стрельцу. Его наплевательское отношение к чему бы то ни было способно свести с ума.

В момент, когда вы попытаетесь заковать Стрельца в оковы отношений, он уйдет. И, пожалуй, единственное, по чему вы будете скучать, так это по забавным играм разума, в которые вы постоянно играли.

Близнецы - Козерог

"Сделай что-нибудь!" - эту фразу вы будете часто произносить, если свяжетесь с Козерогом. Больше всего на свете вы ненавидите скуку, но она станет вашим постоянным спутником, если вы решите быть с Козерогом.

Для вас он слишком практичен и трудолюбив. Однако по-настоящему сокрушительный удар по отношениям нанесет его прямолинейность.

Вам не всегда нужен честный ответ, порой вы нуждаетесь в человеке, который просто может развеселить.

Рак - Водолей

Все, что вам нужно - это немного покоя, ощущение безопасности и поддержка. Разве это так много? С точки зрения Водолея, очень много. Он обожает свободу и веселье. Его эмоциональная отстраненность никак не поможет в моменты, когда вам нужна поддержка.

В итоге вы решите, что лучше быть одному. И в этом случае окажетесь правы. Одиночество действительно лучше, чем отношения Рака с Водолеем.

Лев - Скорпион

Львам нравится быть в окружении весельчаков и в центре всеобщего внимания. Если вы начнете выстраивать отношения со Скорпионом, то

последний быстро "опустит" вас на землю, ведь его желание обладать партнером целиком и полностью просто будет сводить с ума.

Скорпионы могут быть очень ревнивыми собственниками. Вам совершенно не понравится ловить на себе ревнивый взгляд каждый раз, когда вы будете с кем-то невинно флиртовать.

Дева - Стрелец

Если и есть что-то, что Девы искренне ненавидят, то это игры в кошки-мышки. Но эти игры просто обожает Стрелец. Вас будет бесить его безрассудное отношение ко всему.

А еще вы никогда не будете точно знать, как обстоят дела в ваших с ним отношениях.

Весы - Дева

Весы любят гармонию. Однако это вовсе не значит, что все и всегда должно оставаться так, как есть. Правда в том, что