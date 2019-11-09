На Карля Улманя гатве насмерть сбит мужчина. Полиция ищет очевидцев

В рамках этого уголовного процесса не хватает доказательств, поэтому полиция просит отозваться свидетелей происшествия.

Отмечается, что вечером, около 19.00, 50-летний мужчина пытался пересечь Карля Улманя гатве в неположенном месте. Приблизительно в 100 метрах есть специально для пешеходов предусмотренный мост, но мужчины предпочел пересечь дорогу по нескольким полосам интенсивного движения.

Его сбил автомобиль, от полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Местные поделились, что зачастую выбирают такой же путь, как и погибший - для некоторых подниматься на мост слишком сложно или долго. Например, пенсионерка Марта призналась, что не хочет тратить силы и лишние 20 минут, чтобы использовать безопасный для пешеходов переход.

Полиция призвала каждого, кто располагает информацией об этом ДТП, связаться с ними по номеру 67219782 или 110.