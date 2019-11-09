"Я - не клон Ушакова": Буров о кризисе в отношениях ЧСР и "Согласия"

Мэр Риги Олег Буров дал большое интервью изданию Latvijas Avīze. Среди прочего он прокомментировал отношения двух главных партий в коалиции Рижской думы - "Честь служить Риге" (ЧСР) и "Согласия".
Буров отметил - если сравнивать Ригу с ООО, то можно сказать, что долгое время доли капитала принадлежали двум людям - Ушакову и Америксу. Они реально принимали решения по всем вопросам. Остальные 58 депутатов были малыми акционерами.
"Конечно, были дискуссии - в ЧСР больше дискутировали, в "Согласии", насколько я понимаю, меньше, это больше была партия одного яркого лидера. Теперь это не так", - сказал он.
На вопрос о нынешних отношениях между партиями, в которых явно наметился кризис, Буров ответил, что политические организации десять лет были вместе, и многие даже не знали, что между ними есть разница.
"ЧСР оценивали как партию-сателлит. Я не считаю, что это было правильно. Нам необходимо было себя больше позиционировать и показывать. Я думаю, что в этом году нам это удалось - мы показали, что мы нечто другое".
Буров отметил, что ЧСР не участвовала в митинге в защиту Ушакова на Ратушной площади после того, как у него прошли обыски.
"Мы не противники "Согласия", ни в коем случае. Однако, мы другая партия.
Я не клон Ушакова, я другой человек. У меня есть своя позиция в том, что необходимо делать, и я постараюсь это сделать", - подчеркнул Буров.
На вопрос, что об этом думает "Согласие", Буров пояснил:
"Не ждите, что я буду критиковать Ушакова, но "Согласие" не привыкло работать без него. Не привыкло, что впереди не сидит лидер, который все скажет. К тому же стоит отметить, что коалиция не состоит только из "Согласия" и ЧСР. "Согласие" привыкло быть крупнейшей фракцией. Но сейчас у нее 17 голосов, и даже с ЧСР нет большинства. Коалиция зависит от тех, кого "Согласие" называет предателями, хотя они сами их исключили. Чтобы все это понять, необходимо время. До новых должностей еще необходимо дорасти".