"Я - не клон Ушакова": Буров о кризисе в отношениях ЧСР и "Согласия"

Буров отметил - если сравнивать Ригу с ООО, то можно сказать, что долгое время доли капитала принадлежали двум людям - Ушакову и Америксу. Они реально принимали решения по всем вопросам. Остальные 58 депутатов были малыми акционерами.

"Конечно, были дискуссии - в ЧСР больше дискутировали, в "Согласии", насколько я понимаю, меньше, это больше была партия одного яркого лидера. Теперь это не так", - сказал он.

На вопрос о нынешних отношениях между партиями, в которых явно наметился кризис, Буров ответил, что политические организации десять лет были вместе, и многие даже не знали, что между ними есть разница.

"ЧСР оценивали как партию-сателлит. Я не считаю, что это было правильно. Нам необходимо было себя больше позиционировать и показывать. Я думаю, что в этом году нам это удалось - мы показали, что мы нечто другое".

Буров отметил, что ЧСР не участвовала в митинге в защиту Ушакова на Ратушной площади после того, как у него прошли обыски.

"Мы не противники "Согласия", ни в коем случае. Однако, мы другая партия.

Я не клон Ушакова, я другой человек. У меня есть своя позиция в том, что необходимо делать, и я постараюсь это сделать", - подчеркнул Буров.

На вопрос, что об этом думает "Согласие", Буров пояснил: