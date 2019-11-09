Сб, 9.11.2019
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"Я - не клон Ушакова": Буров о кризисе в отношениях ЧСР и "Согласия"

Нил Ушаков и Олег Буров

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Мэр Риги Олег Буров дал большое интервью изданию Latvijas Avīze. Среди прочего он прокомментировал отношения двух главных партий в коалиции Рижской думы - "Честь служить Риге" (ЧСР) и "Согласия". 

Буров отметил - если сравнивать Ригу с ООО, то можно сказать, что долгое время доли капитала принадлежали двум людям - Ушакову и Америксу. Они реально принимали решения по всем вопросам. Остальные 58 депутатов были малыми акционерами. 

"Конечно, были дискуссии - в ЧСР больше дискутировали, в "Согласии", насколько я понимаю, меньше, это больше была партия одного яркого лидера. Теперь это не так", - сказал он. 

На вопрос о нынешних отношениях между партиями, в которых явно наметился кризис, Буров ответил, что политические организации десять лет были вместе, и многие даже не знали, что между ними есть разница. 

"ЧСР оценивали как партию-сателлит. Я не считаю, что это было правильно. Нам необходимо было себя больше позиционировать и показывать. Я думаю, что в этом году нам это удалось - мы показали, что мы нечто другое". 

Буров отметил, что ЧСР не участвовала в митинге в защиту Ушакова на Ратушной площади после того, как у него прошли обыски. 

"Мы не противники "Согласия", ни в коем случае. Однако, мы другая партия.

Я не клон Ушакова, я другой человек. У меня есть своя позиция в том, что необходимо делать, и я постараюсь это сделать", - подчеркнул Буров. 

На вопрос, что об этом думает "Согласие", Буров пояснил:

"Не ждите, что я буду критиковать Ушакова, но "Согласие" не привыкло работать без него. Не привыкло, что впереди не сидит лидер, который все скажет. К тому же стоит отметить, что коалиция не состоит только из "Согласия" и ЧСР. "Согласие" привыкло быть крупнейшей фракцией. Но сейчас у нее 17 голосов, и даже с ЧСР нет большинства. Коалиция зависит от тех, кого "Согласие" называет предателями, хотя они сами их исключили. Чтобы все это понять, необходимо время. До новых должностей еще необходимо дорасти".

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