Отрезал руки, пытался утопить: в Петербурге по подозрению в убийстве студентки задержан доцент

"Интерфакс" со ссылкой на СК сообщает, что это 63-летний историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов.

В его рюкзаке обнаружили отрезанные руки, там же нашли травматический пистолет. Соколова задержали по подозрению в убийстве.

Российские СМИ сообщают, что Олег Соколов пытался утопить рюкзак с отрезанными по локоть руками, но, когда сумка не ушла под воду, прыгнул в реку сам. По данным СМИ, в момент задержания он был в состоянии алкогольного опьянения.

47news пишет, что при обыске в квартире Соколова нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу. По версии издания, убитая - 24-летняя выпускница СПбГУ Анастасия, которую называют ученицей Соколова.

По сведениям "Медузы", Олег Соколов состоит в научном совете Российского военно-исторического общества. Он кандидат исторических наук, специалист по военной истории, в частности, истории Франции времен Наполеона, автор первой русскоязычной монографии о наполеоновской армии.

В прошлом Соколова обвиняли в избиениях. В 2008 году студентка написала заявление в полицию о том, что "была избита своим любовником Соколовым О. В. на его съемной квартире" в Москве.