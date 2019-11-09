Сб, 9.11.2019
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Дзюба: "Черышев просился в "Зенит", а я сказал, чтобы пылил за бугром"

Артем Дзюба

ФОТО: Vitaliy Timkiv/RIA Novosti

Капитан сборной России и нападающий "Зенита" Артём Дзюба иронично рассказал, как полузащитник "Валенсии" Денис Черышев просился в петербургский клуб, а также признался, что следит за российскими легионерами в зарубежных клубах.

"Правда ли, что я просился в "Валенсию" через Дениса? Это он просился в "Зенит". Я ему говорю:

"Не надо, Денис, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди".

На самом деле я через Эсекиэля Гарая попросился. Разве Денис там что-то решает? Он больше по мадридскому "Реалу" решает.

Конечно, слежу за нашими легионерами. Сашка Головин радует то красной карточкой, то голиком", – шутливо рассказал Артём в видео на YouTube-канале сборной России.

Напомним, сборная России досрочно отобралась на Евро-2020. Впереди две игры - 16 ноября с Бельгией и 19 ноября с Сан-Марино.

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