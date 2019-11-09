Дзюба: "Черышев просился в "Зенит", а я сказал, чтобы пылил за бугром"

"Правда ли, что я просился в "Валенсию" через Дениса? Это он просился в "Зенит". Я ему говорю:

"Не надо, Денис, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди".

На самом деле я через Эсекиэля Гарая попросился. Разве Денис там что-то решает? Он больше по мадридскому "Реалу" решает.

Конечно, слежу за нашими легионерами. Сашка Головин радует то красной карточкой, то голиком", – шутливо рассказал Артём в видео на YouTube-канале сборной России.