Дзюба: "Черышев просился в "Зенит", а я сказал, чтобы пылил за бугром"

Капитан сборной России и нападающий "Зенита" Артём Дзюба иронично рассказал, как полузащитник "Валенсии" Денис Черышев просился в петербургский клуб, а также признался, что следит за российскими легионерами в зарубежных клубах.
"Правда ли, что я просился в "Валенсию" через Дениса? Это он просился в "Зенит". Я ему говорю:
"Не надо, Денис, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди".
На самом деле я через Эсекиэля Гарая попросился. Разве Денис там что-то решает? Он больше по мадридскому "Реалу" решает.
Конечно, слежу за нашими легионерами. Сашка Головин радует то красной карточкой, то голиком", – шутливо рассказал Артём в видео на YouTube-канале сборной России.
Напомним, сборная России досрочно отобралась на Евро-2020. Впереди две игры - 16 ноября с Бельгией и 19 ноября с Сан-Марино.