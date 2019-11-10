В США заключенный заявил, что отбыл пожизненное, поскольку на мгновенье умер

66-летний Шрайбер в 1966 году за убийство мужчины был приговорён к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения. Он утверждает, что срок подошёл к концу, поскольку около трёх лет назад его сердце остановилось из-за проблем со здоровьем.

Однако судьи решили, что заявление Шрайбера неубедительно. Они сказали, что "маловероятно", что мужчина умер, поскольку сам подписал документы в суде.

В 2015 году Шрайбер был госпитализирован с высокой температурой и судорожными припадками из-за крупных камней в почках, пишет The New York Times. Врачи пять раз пытались перезапустить сердце мужчины в попытке его реанимировать. Шрайбер остался жив и отправился снова в тюрьму.

Шрайбер подчеркнул, что при госпитализации в 2015 году он и его брат были против реанимационных мероприятий, а его "кратковременная смерть означает, что технически пожизненное заключение закончилось".