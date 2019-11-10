В США заключенный заявил, что отбыл пожизненное, поскольку на мгновенье умер

В США заключенный по имени Бенджамин Шрайбер, который отбывает пожизненный срок, потребовал, чтобы его освободили. Мужчина заявил, что в 2015 году технически выполнил свои обязательства перед страной, поскольку умер. Об этом сообщает The Washington Post.
66-летний Шрайбер в 1966 году за убийство мужчины был приговорён к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения. Он утверждает, что срок подошёл к концу, поскольку около трёх лет назад его сердце остановилось из-за проблем со здоровьем.
Однако судьи решили, что заявление Шрайбера неубедительно. Они сказали, что "маловероятно", что мужчина умер, поскольку сам подписал документы в суде.
В 2015 году Шрайбер был госпитализирован с высокой температурой и судорожными припадками из-за крупных камней в почках, пишет The New York Times. Врачи пять раз пытались перезапустить сердце мужчины в попытке его реанимировать. Шрайбер остался жив и отправился снова в тюрьму.
Шрайбер подчеркнул, что при госпитализации в 2015 году он и его брат были против реанимационных мероприятий, а его "кратковременная смерть означает, что технически пожизненное заключение закончилось".
Адвокат Шрайбер обратился в апелляционный суд штата Айова. Жалоба была рассмотрена 6 ноября 2019-го. "Шрайбер или жив, и в этом случае он должен остаться в тюрьме, или он мертв, и в этом случае его обращение не имеет юридического веса", — сказано в решении апелляционного суда. Судьи решили, что мужчина должен провести в заключении всю оставшуюся жизнь.