Вс, 10.11.2019
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"Самая красивая девочка в мире" выросла! Как она выглядит сейчас?

ФОТО: https://www.instagram.com/p/BzX2W0Flw85/

В 2014 году журнал Woman Daily короновал 9-летнюю россиянку — Кристину Пименову назвали "самой красивой девочкой в мире", а её снимки тогда были на главных страницах новостных сайтов всех стран. Но вот, время идёт девочка растёт. Чем же сейчас занимается и как выглядит Кристина? 

В настоящее время аккаунт подростка в Instagram, который вела мама девочки Гликерия Широкова, насчитывает более двух миллионов подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌸 by @vikapobeda_official mua @priscawille

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Кристина родилась в семье футболиста Руслана Пименова и бывшей модели Гликерии Пименовой. У девочки есть старшая сестра - Наталья Пименова, которая сейчас учится в Великобритании. 

Маму Кристины нередко обвиняли в сексуализации своей дочери — в её аккаунте постоянно появлялись снимки с пляжа, где девочка позирует в купальнике. Пмимо этого, часто на фотосессиях девочка демонстрировала отнюдь не детские позы и взгляд, что вызывало негодование у пользователей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#snap

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Помимо модельной карьеры Кристина занималась художественной гимнастикой, где тоже смогла себя проявить: в 2013 году девочка выиграла золотую медаль в своей возрастной группе в турнире по гимнастике в Татарстане. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day off was perfect 😊 📖😴☀️#dayoff #kristinapimenova

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И вот в 2014 году журнал признаёт малышку самой красивой девочкой в мире. Очень скоро после ошеломляющего успеха юная звезда вместе с родителями перебралась в США и обосновалась в Калифорнии.

В настоящее время в Кристине уже почти не узнать ту самую малышку с обложек журналов. Девушка стала очень высокой и повзрослела. Свой аккаунт в Instagram Кристина, похоже, теперь ведёт сама, но делится лишь своими рабочими проектами и детскими фото, предпочитая не показывать личную жизнь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Saturday! 💛 by @vikapobeda_official mua @priscawille

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Сейчас она всё ещё учится в американской школе и не бросает попыток покорить модельный бизнес, снимаясь в рекламных кампаниях брендов сумок и детской одежды. 

В 2019 году Кристина дебютировала в качестве актрисы в фильме "Русская невеста". Там она сыграла роль дочери главной героини.

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Today is going to be an amazing day 😊❤️

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🌸

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🌞

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🖤

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✨by @vikapobeda_official mua @priscawille

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