"Самая красивая девочка в мире" выросла! Как она выглядит сейчас?

В настоящее время аккаунт подростка в Instagram, который вела мама девочки Гликерия Широкова, насчитывает более двух миллионов подписчиков.

Кристина родилась в семье футболиста Руслана Пименова и бывшей модели Гликерии Пименовой. У девочки есть старшая сестра - Наталья Пименова, которая сейчас учится в Великобритании.

Маму Кристины нередко обвиняли в сексуализации своей дочери — в её аккаунте постоянно появлялись снимки с пляжа, где девочка позирует в купальнике. Пмимо этого, часто на фотосессиях девочка демонстрировала отнюдь не детские позы и взгляд, что вызывало негодование у пользователей.

Помимо модельной карьеры Кристина занималась художественной гимнастикой, где тоже смогла себя проявить: в 2013 году девочка выиграла золотую медаль в своей возрастной группе в турнире по гимнастике в Татарстане.

И вот в 2014 году журнал признаёт малышку самой красивой девочкой в мире. Очень скоро после ошеломляющего успеха юная звезда вместе с родителями перебралась в США и обосновалась в Калифорнии.

В настоящее время в Кристине уже почти не узнать ту самую малышку с обложек журналов. Девушка стала очень высокой и повзрослела. Свой аккаунт в Instagram Кристина, похоже, теперь ведёт сама, но делится лишь своими рабочими проектами и детскими фото, предпочитая не показывать личную жизнь.

Сейчас она всё ещё учится в американской школе и не бросает попыток покорить модельный бизнес, снимаясь в рекламных кампаниях брендов сумок и детской одежды.