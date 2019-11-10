"Самая красивая девочка в мире" выросла! Как она выглядит сейчас?

В 2014 году журнал Woman Daily короновал 9-летнюю россиянку — Кристину Пименову назвали "самой красивой девочкой в мире", а её снимки тогда были на главных страницах новостных сайтов всех стран. Но вот, время идёт девочка растёт. Чем же сейчас занимается и как выглядит Кристина?
В настоящее время аккаунт подростка в Instagram, который вела мама девочки Гликерия Широкова, насчитывает более двух миллионов подписчиков.
Кристина родилась в семье футболиста Руслана Пименова и бывшей модели Гликерии Пименовой. У девочки есть старшая сестра - Наталья Пименова, которая сейчас учится в Великобритании.
Маму Кристины нередко обвиняли в сексуализации своей дочери — в её аккаунте постоянно появлялись снимки с пляжа, где девочка позирует в купальнике. Пмимо этого, часто на фотосессиях девочка демонстрировала отнюдь не детские позы и взгляд, что вызывало негодование у пользователей.
Помимо модельной карьеры Кристина занималась художественной гимнастикой, где тоже смогла себя проявить: в 2013 году девочка выиграла золотую медаль в своей возрастной группе в турнире по гимнастике в Татарстане.
И вот в 2014 году журнал признаёт малышку самой красивой девочкой в мире. Очень скоро после ошеломляющего успеха юная звезда вместе с родителями перебралась в США и обосновалась в Калифорнии.
В настоящее время в Кристине уже почти не узнать ту самую малышку с обложек журналов. Девушка стала очень высокой и повзрослела. Свой аккаунт в Instagram Кристина, похоже, теперь ведёт сама, но делится лишь своими рабочими проектами и детскими фото, предпочитая не показывать личную жизнь.
Сейчас она всё ещё учится в американской школе и не бросает попыток покорить модельный бизнес, снимаясь в рекламных кампаниях брендов сумок и детской одежды.
В 2019 году Кристина дебютировала в качестве актрисы в фильме "Русская невеста". Там она сыграла роль дочери главной героини.