От чемпионки до порнозвезды. Суровая история нидерландской гимнастки

"Летом было легко. У нас были продолжительные "отпуска" на пляже. Там также были доступны общественные душевые. Когда пришла зима, тогда, если было возможно, мы покупали абонементы в спортивный зал, если нет, тогда приходилось обходиться влажными салфетками", - описывала суровые гигиенические условия гимнастка.

И если ситуация с поддержанием личной гигиены уже была достаточно проблематичной, то добывание еды представлялось ещё более сложным делом. Были периоды, когда спортсменка не ела в течение нескольких дней. Голодание не было чем-то новым для Ван де Лёр, так как в тренировочных лагерях часто приходилось отказываться от еды, чтобы придерживаться нужного веса.

Но ситуация, в которой оказалась спортсменка вместе со своим молодым человеком была намного труднее. "Бывали моменты, когда приходилось несколько дней ходить с пустым желудком. В эти моменты идея пойти на преступление казалась всё более заманчивой. Своего рода повезло, что у моего парня был подобный опыт, поэтому ему удалось отговорить меня от воровства", - рассказывала бывшая спортсменка.

"Мой молодой человек предупреждал, что после первой кражи пути назад нет. "Не сдавайся так просто, пути назад не будет. Ты известная спортсменка." - так он меня отговорил, но я была очень близка к тому, чтобы сломаться", - вспоминает совет друга спортсменка.

Ван де Лёр поделилась, что, например, работа кассирши или продавщицы была ниже её достоинства. Получить пособие по безработице тоже не представлялось возможным, так как у неё не было постоянного места жительства.

Арест и работа в порно

Однажды утром в окно "жилища" спортсменки постучалась полиция. Бывшую гимнастку арестовали, но она радовалась, что попала под заключение, так как там у неё была еда, возможность помыться и спать в кровати. Однако спортсменка узнала, почему находится в заключении, лишь через несколько дней.

"Как-то я шла через парковку и увидела, как в одной из машин женщина занимается сексом. Её партнёр был очень молодым, потому я решила это сфотографировать. Эта женщина сама предложила мне конкретную сумму, чтобы я молчала. Я приняла её предложение и продолжила жить своей жизнью, пока в нашу машину не постучали стражи порядка", - вспоминает Ван де Лёр.