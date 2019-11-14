От чемпионки до порнозвезды. Суровая история нидерландской гимнастки

Многие хорошо известные в мире спортсмены росли в бедности и неблагополучии, добиваясь славы упорным трудом. Но довольно редки случаи, когда ситуация обратная - слава уходит, и следом значительно ухудшаются жизненные обстоятельства. Но именно таков рассказ бывшей нидерландской гимнастки Вероны Ван де Лёр, сообщает портал Andere Sporten.
Верона Ван де Лёр - бывшая нидерландская гимнастка, которая родилась 23 декабря 1985 года. В 2002-м году спортсменке удалось завоевать серебряную медаль на чемпионате Европы, которая удостоила её чести стать "спортсменкой года" в Нидерландах.
Семья повернулась спиной после завершения карьеры
В 2008-м году спортсменка завершила карьеру гимнастки. К сожалению, решение уйти из спорта не было одобрено семьёй бывшей гимнастки, с которой у девушки были сложности и до этого.
"Ещё до завершения карьеры у меня были проблемы с семьёй. Но когда я сказала о том, что ухожу из спорта, ситуация резко ухудшилась. Всё дошло до того, что в один день, вернувшись домой, я поняла, что замки сменили. Я осталась на улице. В самом прямом смысле слова", - описывала проблемы с семьёй бывшая гимнастка.
К счастью для спортсменки, её молодой человек не повернулся к ней спиной в трудную минуту, а остался с ней, чтобы противостоять проблемам. "Мой молодой человек тоже рос в неблагополучной семье, поэтому мы не могли прийти к нему. Сначала у нас на счету было несколько тысяч евро, но вы удивитесь, насколько быстро исчезают деньги", - поделилась бывшая спортсменка.
"Когда у нас кончились деньги, мой молодой человек спросил, везти ли меня теперь к моей семье. Но у меня её не было. Я хотела остаться с ним. Так и началась наша жизнь на улице", - вспоминает о тяжёлой ситуации Ван де Лёр.
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Голод, бесплатный чай и жизнь в машине
Следующие два года молодые люди провели, ночуя в машине, так как мест, где они могли бы поселиться самостоятельно, не было. Вести такой образ жизни стало в разы сложнее, когда наступила зима.
"В зимние месяцы наше "жилище" было усыпано внушительным слоем снега. Часто было ощущение, что просыпались в холодильнике. Тогда мы направлялись в ближайший супермаркет, чтобы взять бесплатный чай и собрать еду с дегустационных стендов. Эти кубики сыра исчезали очень быстро", - вспоминает гимнастка.
Молодая пара время от времени зарабатывала какие-то деньги, подрабатывая на случайных работах, но недостаточно, чтобы найти постоянное место жительства. Как признаёт сама спортсменка, в моменты, когда в их распоряжении появлялись лишние средства, молодая пара приобретала абонемент в спортзал, чтобы можно было помыться.
"Летом было легко. У нас были продолжительные "отпуска" на пляже. Там также были доступны общественные душевые. Когда пришла зима, тогда, если было возможно, мы покупали абонементы в спортивный зал, если нет, тогда приходилось обходиться влажными салфетками", - описывала суровые гигиенические условия гимнастка.
И если ситуация с поддержанием личной гигиены уже была достаточно проблематичной, то добывание еды представлялось ещё более сложным делом. Были периоды, когда спортсменка не ела в течение нескольких дней. Голодание не было чем-то новым для Ван де Лёр, так как в тренировочных лагерях часто приходилось отказываться от еды, чтобы придерживаться нужного веса.
Но ситуация, в которой оказалась спортсменка вместе со своим молодым человеком была намного труднее. "Бывали моменты, когда приходилось несколько дней ходить с пустым желудком. В эти моменты идея пойти на преступление казалась всё более заманчивой. Своего рода повезло, что у моего парня был подобный опыт, поэтому ему удалось отговорить меня от воровства", - рассказывала бывшая спортсменка.
"Мой молодой человек предупреждал, что после первой кражи пути назад нет. "Не сдавайся так просто, пути назад не будет. Ты известная спортсменка." - так он меня отговорил, но я была очень близка к тому, чтобы сломаться", - вспоминает совет друга спортсменка.
Ван де Лёр поделилась, что, например, работа кассирши или продавщицы была ниже её достоинства. Получить пособие по безработице тоже не представлялось возможным, так как у неё не было постоянного места жительства.
Арест и работа в порно
Однажды утром в окно "жилища" спортсменки постучалась полиция. Бывшую гимнастку арестовали, но она радовалась, что попала под заключение, так как там у неё была еда, возможность помыться и спать в кровати. Однако спортсменка узнала, почему находится в заключении, лишь через несколько дней.
"Как-то я шла через парковку и увидела, как в одной из машин женщина занимается сексом. Её партнёр был очень молодым, потому я решила это сфотографировать. Эта женщина сама предложила мне конкретную сумму, чтобы я молчала. Я приняла её предложение и продолжила жить своей жизнью, пока в нашу машину не постучали стражи порядка", - вспоминает Ван де Лёр.
Всего в тюрьме бывшая спортсменка провела 72 дня. Затем ей поступило предложение из порноиндустрии, от которого она не смогла отказаться. "Мне предложили такую сумму, что я не могла сказать нет. Я поняла, что смогу заработать достаточно, чтобы в один день открыть свой бизнес. Моя мечта была зарабатывать фотографией", - призналась бывшая гимнастка.
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Сейчас прошло уже восемь лет с начала карьеры бывшей гимнастки в качестве актрисы фильмов для взрослых. В конце этого года Ван де Лёр, после истечения срока договора, готова поставить точку и в этой карьере.
"Сейчас, вспоминая последние восемь лет, я ни о чём не жалею. Мне нравилась моя работа. Но у меня были свои условия, работая в этой индустрии. Я снималась только одна или вместе со своим партнёром. Конечно, теперь люди смотрят на меня по-другому, но с этим я ничего не могу сделать. Если окружающие не считают мои решения правильными, пусть так и будет", - поделилась мнением о своей второй карьере спортсменка.
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После завершения карьеры в порноиндустрии, Ван де Лёр планирует вернуться в профессиональный спорт, но теперь в роли тренера. Нидерландка признаётся, что, как своим жизненным опытом, так и опытом в профессиональном спорте, она могла бы помочь многим молодым ребятам встать на правильный путь.