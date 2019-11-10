В Елгаве осуждён мужчина, который несколько раз похищал свою жену и её машину

По мнению обвинения, к таким действиям мужчину побудил факт того, что отношения пары были на стадии расставания.

В решении говорится, что в середине мая этого года мужчина выложил деревья и кирпичи на дорогу возле дома, чтобы перекрыть дорогу и выманить свою жену из машины.

В момент, когда женщина остановила авто и вышла, чтобы убрать препятствия, мужчина с ножом в руках, вышел из кустов, схватил её за руки, отнял мобильный телефон, посадил на переднее пассажирское сиденье. Чтобы женщина не сопротивлялась, он ей угрожал.

Когда автомобиль был уже на большой скорости, которая превышает допустимую, женщина попробовала выпрыгнуть из машины, однако у неё ничего не вышло, поскольку мужчина её остановил и всю оставшуюся дорогу держал женщину одной рукой. Мужчина также говорил, что свяжет её и отправит в багажник.

Спустя время машина остановилась у бензоколонки и мужчина вышел, чтобы покурить. Воспользовавшись моментом, женщина побежала в сторону заправки, прося о помощи, однако мужчина поймал её и снова посадил в машину. Однако после того, как женщина извинилась за попытку бегства, мужчина отдал ей ключи и разрешил, чтобы она отвезла его на место похищения, где вышел из машины и отдал ей телефон.

Примерно через три недели, мужчина снова ехал в одной машине со своей женой, но на этот раз с ними был ещё друг женщины. Мужчина сидел на заднем сиденье и внезапно в ярости достал кухонный нож, который приложил к горлу друга женщины. После этого он угрожая ножом приказал женщине перевязать руки другу с помощью прозрачной ленты. Женщина начала это делать, однако, по мнению мужчины, она не делала это плотно, потому он решил это сделать сам. После этого он связал руки женщины.

Друг женщины, воспользовавшись моментом, когда от его горла был отставлен нож, выбежал из машины. Женщина тоже начала бежать, однако примерно через 500 метров мужчина её догнал и начал тащить в машину. Чтобы остановить её сопротивление, мужчина ударил женщину несколько раз по лицу.

Когда мимо проезжала машина, женщина начала кричать и махать руками, авто остановилось. Поняв, что появились очевидцы, злоумышленник убежал с места происшествия.

Однако спустя 10 минут он вернулся. На месте происшествия всё еще стояла машина женщины, в которой были ключи. Мужчина угнал автомобиль.