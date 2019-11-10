Аудиозапись изнасилования. В Италии маленькая девочка разоблачила священника-педофила

В Италии был арестован католический священник, после того, как 11-летняя девочка, используя свой мобильный телефон, сделала аудиозапись того, как её сексуально используют. Об этом сообщает портал DailyMail.
Отец Мишель Маттола обвиняется в сексуальном использовании девочки недалеко от Неаполя.
Из ужасающей записи можно слышать, что священник просил молодую девочку поцеловать его и обнять, на что девочка не соглашалась.
на записи слышно, что девочка сопротивляется, но он продолжает "Здесь нет никого. Кого ты боишься? Поцелуй меня, обними меня".
На второй записи можно слышать тяжёлое дыхание и тихий шёпот девочки: "Хватит, достаточно".
Мать девочки подружилась с Моттолой после того, как он подарил девочке множество подарков, в том числе часы, зимнюю куртку и компьютер.
После этого 11-летняя девочка нехотя рассказала матери о случившемся, потому как она больше доверяла двум другим членам прихода, которые, как сообщается, бездействовали.
В отчаянии девочка просила священника оставить её и рассказала, что о случившемся проинформированы члены прихода.
Священник обвинил девочку во вранье, добавив: "Грязь попадёт и на твою семью и тебя".
После прибытия членов прихода мама девочки сообщила о случившемся епископу.
Католическая церковь отстранила Мотоллу от работы в мае, но арестован мужчина был только на этой неделе, когда запись с телефона опубликовали местные СМИ.
"Я горжусь своей дочерью, она была хитрее священника", - сказала мать девочки итальянской новостной программе La Iene.