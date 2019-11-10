Аудиозапись изнасилования. В Италии маленькая девочка разоблачила священника-педофила

Отец Мишель Маттола обвиняется в сексуальном использовании девочки недалеко от Неаполя.

Из ужасающей записи можно слышать, что священник просил молодую девочку поцеловать его и обнять, на что девочка не соглашалась.

на записи слышно, что девочка сопротивляется, но он продолжает "Здесь нет никого. Кого ты боишься? Поцелуй меня, обними меня".

На второй записи можно слышать тяжёлое дыхание и тихий шёпот девочки: "Хватит, достаточно".

Мать девочки подружилась с Моттолой после того, как он подарил девочке множество подарков, в том числе часы, зимнюю куртку и компьютер.

После этого 11-летняя девочка нехотя рассказала матери о случившемся, потому как она больше доверяла двум другим членам прихода, которые, как сообщается, бездействовали.

В отчаянии девочка просила священника оставить её и рассказала, что о случившемся проинформированы члены прихода.

Священник обвинил девочку во вранье, добавив: "Грязь попадёт и на твою семью и тебя".

После прибытия членов прихода мама девочки сообщила о случившемся епископу.

Католическая церковь отстранила Мотоллу от работы в мае, но арестован мужчина был только на этой неделе, когда запись с телефона опубликовали местные СМИ.