Пн, 11.11.2019
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В Латвийском этнографическом музее прошло празднование Дня Мартиньша

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Латвийском этнографическом музее под открытым небом сегодня, 10 ноября, с 12 до 16 часов прошло празднование Дня Мартиньша. 

Посетителей музея приглашали отметить окончание осени и начало зимы, танцуя под музыку фольклорных ансамблей Zvigzna и ZEIDI, проверяя свою ловкость или работая в мастерских по изготовлению масок, а также играя в ряженых.

Специалист по общественным отношениям музея Харита Маниня поясняет, что в традиционном латвийском календаре День Мартиньша знаменует собой конец осени и начало зимы, конец сезона молотьбы и подготовку к холодам. Этот праздник традиционно отмечают, песнями, танцами и богатым угощением. Во время праздника также принято надевать маски.

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