В Латвийском этнографическом музее прошло празднование Дня Мартиньша

Посетителей музея приглашали отметить окончание осени и начало зимы, танцуя под музыку фольклорных ансамблей Zvigzna и ZEIDI, проверяя свою ловкость или работая в мастерских по изготовлению масок, а также играя в ряженых.

Специалист по общественным отношениям музея Харита Маниня поясняет, что в традиционном латвийском календаре День Мартиньша знаменует собой конец осени и начало зимы, конец сезона молотьбы и подготовку к холодам. Этот праздник традиционно отмечают, песнями, танцами и богатым угощением. Во время праздника также принято надевать маски.