Вс, 10.11.2019
Не могу забыть и очень откровенную, совершенно лишенную яда фразу, однажды услышанную от некоего питерского пролетария: "Ух как красиво по-русски говорит! Наверное, еврей." Иван Пауков, специально для TVNET

В Латвийском этнографическом музее пройдет празднование Дня Мартиньша

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Латвийском этнографическом музее под открытым небом сегодня с 12 до 16 часов пройдет празднование Дня Мартиньша, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям музея Харита Маниня.

Посетителей музея приглашают отметить окончание осени и начало зимы, танцуя под музыку фольклорных ансамблей Zvigzna и ZEIDI, проверяя свою ловкость или работая в мастерских по изготовлению масок, а также играя в ряженых.

Маниня поясняет, что в традиционном латвийском календаре День Мартиньша знаменует собой конец осени и начало зимы, конец сезона молотьбы и подготовку к холодам. Этот праздник традиционно отмечают, песнями, танцами и богатым угощением. Во время праздника также принято надевать маски.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ