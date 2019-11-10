Фото: У Латвийского этнографического музея образовалась большая очередь

У Латвийского этнографического музея образовалась большая очередь из желающих отпраздновать День Мартиньша, у касс музея в воскресенье собралось около 300 человек.
Очереди образовались также на стоянках у музея, многим посетителям негде оставить свои транспортные средства.
В то же время в самом музее очередей в различные творческие мастерские пока нет.
Среди посетителей есть люди различного возраста, но в основном это семьи с детьми.
Как сообщалось, в Латвийском этнографическом музее под открытым небом сегодня с 12 до 16 часов проходит празднование Дня Мартиньша.
Посетителей музея приглашают отметить окончание осени и начало зимы, танцуя под музыку фольклорных ансамблей Zvigzna и ZEIDI, проверяя свою ловкость или работая в творческих мастерских, а также играя в ряженых.
Специалист по общественным отношениям музея Харита Маниня поясняет, что в традиционном латвийском календаре День Мартиньша знаменует собой конец осени и начало зимы, конец сезона молотьбы и подготовку к холодам. Этот праздник традиционно отмечают, песнями, танцами и богатым угощением. Во время праздника также принято надевать маски.
Галерея: Празднование Дня Мартиньша в Латвийском этнографическом музее