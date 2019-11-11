Рижское "Динамо" подписало двух нападающих из России

Сетдиков присоединился к "Автомобилисту" в 2017 году, но большую часть сезона игрок провёл в клубе Высшей Хоккейной Лиги (ВХЛ) "Горняк". За сезоне хоккеист провёл 48 матчей, в которых заработал 53 очка (21+32).

Прошлый сезон хоккеист начал в нижегородском "Торпедо", но вскоре вернулся в Екатеринбург. Всего в КХЛ игрок провёл 25 матчей и заработал 6 очков (3+3). В свою очередь в сезоне-2019/2020 Сетдиков в КХЛ провёл 10 матчей и сделал одну результативную передачу.

Что касается Протаповича, то он также присоединился к "Автомобилисту" в 2017 году, и также выступал в ВХЛ - 90 матчей, 45 очков (23+22). В этом сезоне игрок дебютировал в КХЛ, но в двух проведённых матчах не отметился результативными действиями.

Напомним, что рижского "Динамо" сезон начался неудачно, поэтому в октябре команду покинули Якоб Берглунд, Давид Улльстрём и Кристерс Гудлевскис. Позже состав команды пополнили Андрей Макаров, Александр Салак и Оскар Бартулис.