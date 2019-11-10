Европейская зелёная партия исключила из своих рядов латвийских "зелёных"

Латвийская партия зелёных (ЛЗП) была исключена из Совета Европейской партии зеленых (ЕЗП), однако для членов партии это решение не стало сюрпризом, поскольку в самой партии обсуждалась идея того, чтобы выйти. Об этом агентству LETA сообщил председатель партии Эдгар Таварс.
Он подтвердил, что Латвийская партия зелёных была исключена ЕЗП, однако отметил, что внутри партии уже долгое время были дискуссии насчёт выхода, поскольку "всё сложнее нашу партию ассоциировать с так называемыми современными европейскими "зелёными"".
"Этот конгресс также доказывает, что нас уже публично упрекают в отрицании однополых браков, в том, что мы не поддерживаем право русского меньшинства на оплачиваемое государством образование на родном русском языке, и в нашей поддержке патриотизма, а не глобализма", - заявил Таварс, отметив, что в последние годы в ЕЗП доминируют сколько не зелёные взгляды, а агрессивный неолиберализм.
Согласно его словам, ЛЗП всегда считала и будет считать, что всем "зелёным" мира нужно объединиться в одинаковом взгляде на вопросы, чтобы не надо бы отделять "зелёных" людей по их убеждениям или взглядам.
"Мы не видим ничего общего между зелёной идеей и быть сексуально, этнически, экономически левым, современным или правым. Наш флаг зелёно-бело-зелёный, а не радуги или красного цвета", - отметил Таварс.