Европейская зелёная партия исключила из своих рядов латвийских "зелёных"

Он подтвердил, что Латвийская партия зелёных была исключена ЕЗП, однако отметил, что внутри партии уже долгое время были дискуссии насчёт выхода, поскольку "всё сложнее нашу партию ассоциировать с так называемыми современными европейскими "зелёными"".

"Этот конгресс также доказывает, что нас уже публично упрекают в отрицании однополых браков, в том, что мы не поддерживаем право русского меньшинства на оплачиваемое государством образование на родном русском языке, и в нашей поддержке патриотизма, а не глобализма", - заявил Таварс, отметив, что в последние годы в ЕЗП доминируют сколько не зелёные взгляды, а агрессивный неолиберализм.

Согласно его словам, ЛЗП всегда считала и будет считать, что всем "зелёным" мира нужно объединиться в одинаковом взгляде на вопросы, чтобы не надо бы отделять "зелёных" людей по их убеждениям или взглядам.