Мартиньш Дзиеркалс из-за травмы выбыл минимум до конца года

Напомним, что Дзиеркалс на выходил на лёд с 1 ноября, когда хоккеист провёл всего 23 секунды против финского клуба "Рукко".

"Дзиеркалс в матче Финской хоккейной лиги против "Лукко" повредил колено. Ожидается, что латвийский нападающий не сможет выйти на лёд минимум восемь недель", - говорится в сообщении Sporta Studija на странице Facebook.

Дзиеркалс в чемпионате Финляндии сыграл 13 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами и заработал негативный коэффициент полезности "-2".

У 22-летнего хоккеиста заключён однолетний контракт с клубом "Юкурит". В данный момент клуб Дзиеркалса занимает 11-е место из 15 команд в турнирной таблице.