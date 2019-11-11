Пн, 11.11.2019
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Мартиньш Дзиеркалс из-за травмы выбыл минимум до конца года

Мартиньш Дзиеркалс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Латвийский хоккеист Мартиньш Дзиеркалс из-за травмы не сможет играть как минимум восемь недель. Об этом сообщает телепередача Sporta Studija.

Напомним, что Дзиеркалс на выходил на лёд с 1 ноября, когда хоккеист провёл всего 23 секунды против финского клуба "Рукко".

"Дзиеркалс в матче Финской хоккейной лиги против "Лукко" повредил колено. Ожидается, что латвийский нападающий не сможет выйти на лёд минимум восемь недель", - говорится в сообщении Sporta Studija на странице Facebook.

Дзиеркалс в чемпионате Финляндии сыграл 13 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами и заработал негативный коэффициент полезности "-2".

У 22-летнего хоккеиста заключён однолетний контракт с клубом "Юкурит". В данный момент клуб Дзиеркалса занимает 11-е место из 15 команд в турнирной таблице.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за рижское "Динамо", в составе которого провёл 42 матча, забросил 5 шайб и сделал 8 результативных передач. В конце сезона Дзиеркалс был включён в список номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона в КХЛ.

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