Мартиньш Дзиеркалс из-за травмы выбыл минимум до конца года

Латвийский хоккеист Мартиньш Дзиеркалс из-за травмы не сможет играть как минимум восемь недель. Об этом сообщает телепередача Sporta Studija.
Напомним, что Дзиеркалс на выходил на лёд с 1 ноября, когда хоккеист провёл всего 23 секунды против финского клуба "Рукко".
"Дзиеркалс в матче Финской хоккейной лиги против "Лукко" повредил колено. Ожидается, что латвийский нападающий не сможет выйти на лёд минимум восемь недель", - говорится в сообщении Sporta Studija на странице Facebook.
Дзиеркалс в чемпионате Финляндии сыграл 13 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами и заработал негативный коэффициент полезности "-2".
У 22-летнего хоккеиста заключён однолетний контракт с клубом "Юкурит". В данный момент клуб Дзиеркалса занимает 11-е место из 15 команд в турнирной таблице.
В прошлом сезоне хоккеист выступал за рижское "Динамо", в составе которого провёл 42 матча, забросил 5 шайб и сделал 8 результативных передач. В конце сезона Дзиеркалс был включён в список номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона в КХЛ.