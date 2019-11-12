Вт, 12.11.2019
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Високосный 2020 год: что астрологи рекомендуют не делать в это время

Календарь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andre_Grunden/ pixabay.com/

Астрологи советуют принять во внимание, что 2020 год будет високосным. Обычно такие года сопровождаются некоторыми рисками. Вот несколько из них. 

В високосный год следует быть начеку. Не стоит отодвигать важные планы на 2020 год, они могут потерпеть крах. Особых причин для неудачи не будет, но что-то может пойти не так. Будьте внимательны в отношениях. Возможны ссоры и внезапное недопонимание с любимыми.  

Чтобы избежать неблагополучных ситуаций, всегда надо готовить план Б. Продумайте все возможные решения и варианты развития событий. Как говорится, кто предупрежден - тот вооружен!

Часто можно прочитать такую информацию, что в високосный год учащается количество природных катаклизмов, землетрясений, ураганов, лесных пожаров и прочего. Поэтому стоит быть внимательным и осторожным в путешествиях. 

Что касается финансовых дел, то високосный год - это не самое лучшее время для успешного развития бизнеса.

Старайтесь не планировать каких-то крупных сделок или подписывать рисковые соглашения. Слияния компаний тоже стоит отложить на вторую половину 2020 года. 

Постарайтесь не приобретать недвижимость в 2020 году. Если же вы ее приобрели, то обязательно позаботьтесь о страховке. Это касается и дорогостоящих бытовых приборах. Убедитесь, что на все покупки действует гарантия. 

Если на работе появились конфликты и кажется, что топчешься на месте, то стоит просто расслабиться и посмотреть на общую картину со стороны. Возможно, стоит прибегнуть к небольшому менеджменту дел. Крупные проекты отложить на время, до лучших времен. 

Если же все-таки отложить важные и срочные дела не получается, то тщательно спланируйте свой отдых. Иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем. Возьмите отпуск и проведите время на природе. Наберитесь положительной энергии и новых сил, но не затевайте ремонт во время отпуска. Ремонт на високосный год требует постоянных проверок. 

Ваше здоровье в 2020 году тесно связано с чистотой вашего дома. Старайтесь содержать ваше жилье в чистоте и порядке - это поможет сохранить позитивный настрой. 
Високосный год идеально подходит для свадеб, а вот разводиться в 2020 году - это не самая лучшая идея. Тщательно подумайте, может быть, развод вашей семье совсем не нужен, посмотрите на проблему с другой стороны. 

Если же ваши отношения только начались, то не торопитесь съезжаться. Энергия високосного года поможет вам узнать возлюбленного со всех сторон. Сначала присмотритесь, а потом решайте, нужен ли вам переезд. 

В 2020 году избегайте людей, которые думают только себе. Таких, возможно, будет очень много. Люди постараются использовать вас в моменты слабости. Чтобы не давать лишних обещаний, просто тщательнее выбирайте свое окружение.

Статья подготовлена по материалам издания dailyhoro.ru.

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