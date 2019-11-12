Високосный 2020 год: что астрологи рекомендуют не делать в это время

Постарайтесь не приобретать недвижимость в 2020 году. Если же вы ее приобрели, то обязательно позаботьтесь о страховке. Это касается и дорогостоящих бытовых приборах. Убедитесь, что на все покупки действует гарантия.

Если на работе появились конфликты и кажется, что топчешься на месте, то стоит просто расслабиться и посмотреть на общую картину со стороны. Возможно, стоит прибегнуть к небольшому менеджменту дел. Крупные проекты отложить на время, до лучших времен.