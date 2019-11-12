Високосный 2020 год: что астрологи рекомендуют не делать в это время

Астрологи советуют принять во внимание, что 2020 год будет високосным. Обычно такие года сопровождаются некоторыми рисками. Вот несколько из них.
Чтобы избежать неблагополучных ситуаций, всегда надо готовить план Б. Продумайте все возможные решения и варианты развития событий. Как говорится, кто предупрежден - тот вооружен!
Часто можно прочитать такую информацию, что в високосный год учащается количество природных катаклизмов, землетрясений, ураганов, лесных пожаров и прочего. Поэтому стоит быть внимательным и осторожным в путешествиях.
Что касается финансовых дел, то високосный год - это не самое лучшее время для успешного развития бизнеса.
Старайтесь не планировать каких-то крупных сделок или подписывать рисковые соглашения. Слияния компаний тоже стоит отложить на вторую половину 2020 года.
Постарайтесь не приобретать недвижимость в 2020 году. Если же вы ее приобрели, то обязательно позаботьтесь о страховке. Это касается и дорогостоящих бытовых приборах. Убедитесь, что на все покупки действует гарантия.
Если на работе появились конфликты и кажется, что топчешься на месте, то стоит просто расслабиться и посмотреть на общую картину со стороны. Возможно, стоит прибегнуть к небольшому менеджменту дел. Крупные проекты отложить на время, до лучших времен.
Если же все-таки отложить важные и срочные дела не получается, то тщательно спланируйте свой отдых. Иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем. Возьмите отпуск и проведите время на природе. Наберитесь положительной энергии и новых сил, но не затевайте ремонт во время отпуска. Ремонт на високосный год требует постоянных проверок.
Ваше здоровье в 2020 году тесно связано с чистотой вашего дома. Старайтесь содержать ваше жилье в чистоте и порядке - это поможет сохранить позитивный настрой.
Если же ваши отношения только начались, то не торопитесь съезжаться. Энергия високосного года поможет вам узнать возлюбленного со всех сторон. Сначала присмотритесь, а потом решайте, нужен ли вам переезд.
В 2020 году избегайте людей, которые думают только себе. Таких, возможно, будет очень много. Люди постараются использовать вас в моменты слабости. Чтобы не давать лишних обещаний, просто тщательнее выбирайте свое окружение.
Статья подготовлена по материалам издания dailyhoro.ru.