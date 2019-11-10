Макгрегор высмеял брата Нурмагомедова за поражение в дебютном бою в UFC

"Абубакар Нурмаготаптап. Теперь мы знаем ещё одного человека, который убегает. Вечный неудачник", — приводит слова Макгрегора lenta.ru, отмечая, что позднее спортсмен удалил пост.

Абубакар Нурмагомедов провёл свой дебютный поединок в UFC на турнире в Москве 9 ноября. Двоюродный брат чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова не смог одолеть немца Давида Заваде. Нурмагомедов допустил ошибку и позволил оппоненту провести удушающий прием. В результате россиянин сдался.

В свою очередь, Хабиб Нурмагомедов поддержал своего родственника и подчеркнул, что в жизни есть "вещи посерьёзнее". "Никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно", — написал Хабиб.