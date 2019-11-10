Вс, 10.11.2019
Здесь больше нет речи о повышении уровня благосостояния медиков и повышении зарплат, речь идет о том, что скоро на отделения придется вешать таблички, что в связи с нехваткой сотрудников отдел к сожалению закрыт, так как работать некому. Угис Зариньш, главврач больницы травматологии и ортопедии

Макгрегор высмеял брата Нурмагомедова за поражение в дебютном бою в UFC

Конор Макгрегор

ФОТО: AP/LETA

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в своём Twitter-аккаунте высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за проигрыш на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

"Абубакар Нурмаготаптап. Теперь мы знаем ещё одного человека, который убегает. Вечный неудачник", — приводит слова Макгрегора lenta.ru, отмечая, что позднее спортсмен удалил пост.

Абубакар Нурмагомедов провёл свой дебютный поединок в UFC на турнире в Москве 9 ноября. Двоюродный брат чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова не смог одолеть немца Давида Заваде. Нурмагомедов допустил ошибку и позволил оппоненту провести удушающий прием. В результате россиянин сдался.

В свою очередь, Хабиб Нурмагомедов поддержал своего родственника и подчеркнул, что в жизни есть "вещи посерьёзнее". "Никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно", — написал Хабиб.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ