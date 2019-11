Макгрегор высмеял брата Нурмагомедова за поражение в дебютном бою в UFC

Никогда не знаешь что ждёт тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно. Все от Всевышнего, в этой жизни есть вещи по серьёзнее Брат. You never know Brother, everything from God. Keep your head up.

