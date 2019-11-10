В Эстонии доход десяти пенсионеров превысил 10 миллионов евро

У 60 800 пенсионеров, подавших декларации о доходах, годовой доход превысил 6000 евро, у 34 800 он был более 10 000, а у 262 превышал 100 000 евро, написало Министерство социальных дел в ответе на письменный запрос депутата Рийгикогу Сигне Рийсало о налогообложении пенсий.

В этом году предполагается, что обложению налогом подлежат 105,6 тысячи пенсинеров, то есть 31,5 процента всех пенсионеров. Пенсия, а также пенсия плюс зарплата за год превышают 6000 евро у 137 300 пенсионеров, то есть у 41 процента всех пенсионеров.