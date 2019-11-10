Вс, 10.11.2019
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Джокович начал Итоговый турнир АТР с разгромной победы и приблизился к Надалю в рейтинге

Новак Джокович

ФОТО: AP/Scanpix

Вторая ракетка мира Новак Джокович одержал уверенную победу на старте Итогового турнира АТР, который проходит в Лондоне.

Сербский теннисист в первом групповом матче со счётом 6:2, 6:1 обыграл итальянца Маттео Берреттини, для которого это дебютный Итоговый турнир АТР.

Матч между теннисистами продолжался 1 час 3 минуты. За это время Джокович сделал четыре эйса, пять брейков и один раз ошибся при подаче. Берреттини, который занимает восьмое место в мировом рейтинге, четыре раза подал навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки. Это была первая очная встреча теннисистов.

После этой победы Джокович сократил отставание от первой ракетки мира Рафаэля Надаля до 440 очков. Напомним, что у серба ещё есть шанс обогнать Надаля в мировом рейтинге и завершить год на первой строчке.

Надаль, в свою очередь, начнёт выступление на Итоговом турнире АТР в понедельник. Первым соперником испанца станет немец Александр Зверев.

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