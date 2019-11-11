Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года

Грядущая неделя, как уверяет астролог, принесет много приятных моментов в жизнь представителей большинства знаков Зодиака. Конечно, не обойдется без трудностей, однако это то самое время, когда можно изменить судьбу и очистить карму. Вселенная поможет исправить прошлые ошибки и начать все с чистого листа.

Овен

У Овнов на этой неделе наипервый план выйдет любовь. Василиса Володина советует представителям этого знака не уходить в себя и не становиться замкнутыми. Нужно общаться с друзьями и родными, делиться с ними своими чувствами и прислушиваться к их мнению.

Вместе можно будет пережить все невзгоды этой недели. Полезно отдыхать в компании приятных людей на выходных - это будут самые позитивные дни.

Предстоящие семь дней, кроме того, идеально подходят для получения знаний в самых разных областях. В работе удача больше всего будет сопутствовать тем, чья деятельность связана с общением с людьми, деловыми переговорами, заключением сделок. Звезды и планеты советуют Овнам быть активными физически и избегать уединения.

Телец

Тельцам на этой неделе, как уверяет астролог, можно смело строить планы на будущее. Им важно не зацикливаться на прошлом, а устремить свой взор вперед. Самоанализ и самокопания не приведут ни к чему хорошему.

Еще хуже будет, если Тельцы начнут искать виноватых в своих бедах. Так можно поссориться со всеми - с друзьями, близкими, коллегами.

Можно начать все сначала. А еще - заняться своим настроением, поднять которое помогут покупки, обновление гардероба, смена прически и обстановки дома, на работе. Хорошо бы отправиться в отпуск, начать ходить в спортзал и больше бывать на улице. Уже в пятницу лучше свести дела к минимуму, сфокусировавшись на чем-то личном. И не нужно забывать про отдых в течение дня.

Близнецы

Для Близнецов это будут крайне непростые семь дней, предупреждает астролог. Успешнее будут те, кто проводит больше времени с друзьями и родственниками. На этой неделе

Близнецам следует навестить родителей, побыть рядом со своей половинкой. Для тех же, кто только ищет свою любовь, хорошей идеей станет романтическое свидание.

В конце недели накопленный негатив может дать о себе знать. Близнецам следует избегать стрессов и конфликтных ситуаций. Спокойный подход в общении поможет им сохранить позитивный настрой. Звезды советуют быть внимательнее, потому что среди коллег и знакомых может обнаружиться тайный недоброжелатель.

Рак

Для Раков грядущая неделя станет временем, идеально подходящим для поиска мотивации и вдохновения. Также полезны будут общение и новые знакомства.

Звезды сделают Раков более обаятельными, но астролог советует им знакомиться не в соцсетях, а в реальной жизни. А еще - не засиживаться подолгу на работе.