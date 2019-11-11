Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года
Василиса Володина - известный российскийй астролог, психолог и телеведущая. Прислушайтесь к ее советам относительно того, как вести себя на этой неделе, чтобы привлечь больше удачи во всех сферах жизни.
Грядущая неделя, как уверяет астролог, принесет много приятных моментов в жизнь представителей большинства знаков Зодиака. Конечно, не обойдется без трудностей, однако это то самое время, когда можно изменить судьбу и очистить карму. Вселенная поможет исправить прошлые ошибки и начать все с чистого листа.
Овен
У Овнов на этой неделе наипервый план выйдет любовь. Василиса Володина советует представителям этого знака не уходить в себя и не становиться замкнутыми. Нужно общаться с друзьями и родными, делиться с ними своими чувствами и прислушиваться к их мнению.
Вместе можно будет пережить все невзгоды этой недели. Полезно отдыхать в компании приятных людей на выходных - это будут самые позитивные дни.
Предстоящие семь дней, кроме того, идеально подходят для получения знаний в самых разных областях. В работе удача больше всего будет сопутствовать тем, чья деятельность связана с общением с людьми, деловыми переговорами, заключением сделок. Звезды и планеты советуют Овнам быть активными физически и избегать уединения.
Телец
Тельцам на этой неделе, как уверяет астролог, можно смело строить планы на будущее. Им важно не зацикливаться на прошлом, а устремить свой взор вперед. Самоанализ и самокопания не приведут ни к чему хорошему.
Еще хуже будет, если Тельцы начнут искать виноватых в своих бедах. Так можно поссориться со всеми - с друзьями, близкими, коллегами.
Можно начать все сначала. А еще - заняться своим настроением, поднять которое помогут покупки, обновление гардероба, смена прически и обстановки дома, на работе. Хорошо бы отправиться в отпуск, начать ходить в спортзал и больше бывать на улице. Уже в пятницу лучше свести дела к минимуму, сфокусировавшись на чем-то личном. И не нужно забывать про отдых в течение дня.
Близнецы
Для Близнецов это будут крайне непростые семь дней, предупреждает астролог. Успешнее будут те, кто проводит больше времени с друзьями и родственниками. На этой неделе
Близнецам следует навестить родителей, побыть рядом со своей половинкой. Для тех же, кто только ищет свою любовь, хорошей идеей станет романтическое свидание.
В конце недели накопленный негатив может дать о себе знать. Близнецам следует избегать стрессов и конфликтных ситуаций. Спокойный подход в общении поможет им сохранить позитивный настрой. Звезды советуют быть внимательнее, потому что среди коллег и знакомых может обнаружиться тайный недоброжелатель.
Рак
Для Раков грядущая неделя станет временем, идеально подходящим для поиска мотивации и вдохновения. Также полезны будут общение и новые знакомства.
Звезды сделают Раков более обаятельными, но астролог советует им знакомиться не в соцсетях, а в реальной жизни. А еще - не засиживаться подолгу на работе.
В финансовой сфере Ракам нужно четко планировать расходы, быть экономнее и осторожнее, чтобы не потратить лишнего. Вместо шопинга Ракам можно заняться творчеством или любым хобби, увлечением, чтобы поднять себе настроение и избавиться от негативных эмоций.
Лев
На этой неделе Львам следует общаться с такими же искренними, как они, людьми, чтобы почувствовать исходящий от них позитив. Одиночество и сидение взаперти в эти дни - далеко не лучший вариант. Астролог рекомендует Львам чаще выходить из дома, дышать свежим воздухом, заниматься йогой или спортом.
По прогнозу Василисы Володиной, Львам сулит успех работа над сложными проектами в бизнесе. Пришло время перестать прятать голову в песок.
Пора заняться делами, которые больше нельзя откладывать на потом. Это могут быть какие-то юридические проблемы, подача документов. Главное - избегать рисков. Что до личной жизни, то неприятных сюрпризов в этой сфере Львам ждать не стоит.
Дева
Девам пришло время заглянуть внутрь себя и ответить на вопрос: что они хотят изменить в своей жизни, в своем характере и окружении? Это замечательный период для самоанализа. Сохранить хорошую физическую кондицию помогут позитивный настрой, постоянное движение и активность.
От рисков и авантюр временно придется отказаться, советует астролог. Также стоит остерегаться принятия важных решений.
Наступает период сбора информации, так что лучше не общаться со лживыми и лицемерными людьми. На выходных Девам желательно заняться уборкой, домашними делами. Впрочем, поддерживать порядок следует и в будни.
Весы
Весам звезды и планеты советуют не портить отношения с коллегами, друзьями и близкими. Если будут назревать какие-то ссоры и конфликты, полезно сохранять нейтралитет и идти на компромисс. Период идеален для поездок, смены обстановки - это поможет Весам привлечь удачу в свою жизнь.
Во многих делах представителям данного знака Зодиака придется рассчитывать только на себя. Василиса Володина советует им заранее продумать свои действия и на случай непредвиденных ситуаций иметь в запасе план "Б".
Этот запасной план поможет Весам оставаться спокойными и собранными и придаст уверенность в том, что все будет хорошо. Лишние нервы и стресс сейчас этим людям абсолютно ни к чему.
Скорпион
Скорпионам стоит заняться рутинными делами, домашними заботами, причем уже с первого дня недели. Это поможетим настроиться на правильную волну, спокойный ритм и создать идеальные условия для духовного развития. Что касается работы, то астролог советует Скорпионам заняться делами, которые уже нельзя откладывать на потом.
Середина недели для этих людей будет довольно динамичной из-за активности звезд и планет. В будние дни могут обостриться конфликты и появиться новые враги.
Также на этой неделе стоит быть осторожнее на дорогах и в обращении с электрическими приборами.
Стрелец
Стрельцам Василиса Володина рекомендует держать в секрете свои планы и намерения, так как в противном случае эту информацию могут использовать против них завистники. Это идеальное время для решения творческих задач и принятия нестандартных решений.
В работе лучше проявлять больше самостоятельности, не прибегая к помощи со стороны. Улучшить свое финансовое положение представителям этого знака поможет трудолюбие.
В любви придется столкнуться с некоторыми проблемами, так как звезды сделают Стрельцов менее уступчивыми. А ведь иногда полезно просто уступить в споре, а не гнуть свою линию до тех пор, пока отношения не дадут трещину.
Козерог
У Козерогов начинается период, когда воплотить мечту в реальность можно при помощи силы мысли. Нужно стремиться к позитиву, к оптимистичному взгляду на жизнь. Не стоит забывать и про рутинные обязанности, потому что некоторые дела больше нельзя откладывать на потом.
Астролог обещает Козерогам приятные новости и удачу во всех сферах жизни, в том числе и в любви - это хороший период для перевода отношений на новый уровень.
Что касается денег, то лучше временно приостановить дорогостоящие приобретения. Не стоит также брать кредиты и давать деньги взаймы. Лучше сфокусироваться на заработках, а не на тратах.
Водолей
Ближе к выходным у Водолеев возможны неприятные встречи с негативно настроенными людьми - новыми врагами или пришедшими из прошлого. Василиса Володина советует не обращать на них внимание, потому что новая война и конфликты сейчас абсолютно ни к чему.
Выбить из душевного равновесия Водолеев могут и проблемы с самочувствием. Поэтому лучше ложиться спать вовремя и не перегружать себя работой.
Не стоит забывать, что отдых требуется всем и всегда. Своевременная релаксация поможет Водолеям преодолеть невзгоды и избавиться от усталости. В финансовой сфере представителям этого знака стоит проявить бережливость и экономию.
Рыбы
Рыбы в начале недели могут почувствовать энергетический спад, однако ближе к среде ситуация поменяется на более положительную, обещает астролог. К выходным может обостриться и без того развитая у Рыб эмпатия. Это принесет им много проблем с настроением, но может и помочь в отношениях с окружающими.
Со среды до воскресенья звезды советуют Рыбам быть максимально активными. Нужно избегать лени и безделья, соглашаться на командировки и не сидеть на месте.
Во многих вопросах стоит полагаться на интуицию, которую обострят позитивно настроенные звезды и планеты. Это будет хорошее время для принятия важных решений во всех сферах жизни, отмечает Василиса Володина.