День Лачплесиса: как это было

Празднование Дня Лачплесиса началось в 9:00 с экуменической службы в Домском соборе, после которой состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы.

Мероприятие, посвященное памяти освободителей Риги, прошло и на Судрабкалниньше.

Галерея: Памятный костер у военного музея

В столице в течение всего дня проходило множество образовательных мероприятий - творческие мастерские для школьников в Латвийском военном музее, демонстрация техники и навыков солдат Национальных вооруженных сил и концерт во Дворце культуры "Зиемельблазма".

С 16 до 23 часов состоялось мероприятие "Дух борцов за свободу", участники которого прошли шествием от Братского кладбища до набережной 11 ноября.

Галерея: Факельное шествие в Риге

Видео: Факельное шествие в Риге

На набережной выступили музыкальные коллективы Vilki, Skandinieki и Vilkaci, а на Даугаву традиционно спустили огненный плот.

Галерея: Спуск огненного плота

На набережной 11 ноября и фасаде Рижского замка демонстрировались исторические видеоматериалы и слайд-шоу, которые рассказывали о событиях почти столетней давности и значении 1919 года в истории Латвии.

На набережной жители зажгли свечи в память о героях Латвии.

Галерея: Свечи в память о героях Латвии

В 19:30 от набережной 11 ноября к Латвийской национальной библиотеке прошел военный парад Национальных вооруженных сил, подразделений Министерства внутренних дел и Народное шествие, а затем состоялся праздничный концерт.

Галерея: Военный парад и Народное шествие

Видео: Военный парад и народное шествие

Галерея: Концерт в честь Дня Лачплесиса