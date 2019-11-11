День Лачплесиса: как это было

В понедельник, 11 ноября, обширной программой памятных мероприятий и концертов в Латвии отметили День Лачплесиса и столетие бермонтиады. День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы независимой латвийской армии над западной добровольческой армией, или войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года. В этом году в День Лачплесиса отмечается также столетие бермонтиады.
Празднование Дня Лачплесиса началось в 9:00 с экуменической службы в Домском соборе, после которой состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы.
Мероприятие, посвященное памяти освободителей Риги, прошло и на Судрабкалниньше.
Галерея: Памятный костер у военного музея
В столице в течение всего дня проходило множество образовательных мероприятий - творческие мастерские для школьников в Латвийском военном музее, демонстрация техники и навыков солдат Национальных вооруженных сил и концерт во Дворце культуры "Зиемельблазма".
С 16 до 23 часов состоялось мероприятие "Дух борцов за свободу", участники которого прошли шествием от Братского кладбища до набережной 11 ноября.
Галерея: Факельное шествие в Риге
Видео: Факельное шествие в Риге
На набережной выступили музыкальные коллективы Vilki, Skandinieki и Vilkaci, а на Даугаву традиционно спустили огненный плот.
Галерея: Спуск огненного плота
На набережной 11 ноября и фасаде Рижского замка демонстрировались исторические видеоматериалы и слайд-шоу, которые рассказывали о событиях почти столетней давности и значении 1919 года в истории Латвии.
На набережной жители зажгли свечи в память о героях Латвии.
Галерея: Свечи в память о героях Латвии
В 19:30 от набережной 11 ноября к Латвийской национальной библиотеке прошел военный парад Национальных вооруженных сил, подразделений Министерства внутренних дел и Народное шествие, а затем состоялся праздничный концерт.
Галерея: Военный парад и Народное шествие
Видео: Военный парад и народное шествие
Галерея: Концерт в честь Дня Лачплесиса
Предлагаем вашему вниманию архив текстовой трансляции, которую Русский TVNET вел на протяжении всего дня.