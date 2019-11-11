Латвия отмечает День Лачплесиса и столетие бермонтиады. Следите вместе с нами!

В понедельник, 11 ноября, обширной программой памятных мероприятий и концертов в Латвии отмечают День Лачплесиса и столетие бермонтиады. На протяжении всего дня TVNET будет рассказывать и показывать вам все самое главное с места событий!
Главное:
- День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы независимой латвийской армии над западной добровольческой армией, или войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года. В этом году в День Лачплесиса отмечается также столетие бермонтиады.
- Празднование начнется в 9.00 с экуменической службы в Домском соборе, после которой состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы. Мероприятие, посвященное памяти освободителей Риги, состоится и на Судрабкалниньше.
- У Пороховой башни проходит выставка военной техники и экипировки латвийских вооруженных сил и союзников по НАТО.
- С 16 до 23 часов состоится мероприятие "Дух борцов за свободу", участники которого пройдут шествием от Братского кладбища до набережной 11 ноября.
- Вместо традиционного военного парада в Риге пройдет народное шествие к "Замку света". Начало в 19:30 на набережной 11 ноября. Участникам шествия рекомендуется брать с собой факелы и свечи.
- На набережной выступят музыкальные коллективы Vilki, Skandinieki и Vilkaci, а на Даугаву традиционно будет спущен огненный плот.
- В связи с мероприятиями будет закрыто движение на многих улицах в центре столицы, в том числе на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас.