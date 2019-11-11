Напоминание! До весны снижена допустимая скорость движения на Южном мосту

С 11 ноября снижена максимально допустимая скорость движения на Южном мосту, сообщили агентству LETA в департаменте сообщения Рижской думы.
Максимальная скорость движения снижена с 70 километров в час до 50 километров в час на участке от въезда на мост с улицы Маскавас до улицы Лубанас и на противоположной стороне проезжей части моста от улицы Лубанас до въезда с улицы Пиедруяс.
Эти ограничения движения необходимы, чтобы повысить безопасность движения в зимний сезон, подчеркивает Рижское самоуправление.
Ограничение скорости сохранится до весны следующего года.