Пн, 11.11.2019
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Напоминание! До весны снижена допустимая скорость движения на Южном мосту

Южный мост в тумане

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 11 ноября снижена максимально допустимая скорость движения на Южном мосту, сообщили агентству LETA в департаменте сообщения Рижской думы.

Максимальная скорость движения снижена с 70 километров в час до 50 километров в час на участке от въезда на мост с улицы Маскавас до улицы Лубанас и на противоположной стороне проезжей части моста от улицы Лубанас до въезда с улицы Пиедруяс.

Эти ограничения движения необходимы, чтобы повысить безопасность движения в зимний сезон, подчеркивает Рижское самоуправление.

Ограничение скорости сохранится до весны следующего года.

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