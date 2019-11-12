"Я делаю движ и не думаю о бабках": основатель Panda Battle рассказал о баттл-рэпе в Латвии и почему он похож на спорт

В современном обществе музыка играет не только развлекательную роль, но и представляет собой особый вид коммуникации. Музыка включает в себя множество разных жанров, среди них можно выделить и два "конкурирующих" стиля - рэп и рок. В 90-ые российский рок пользовался огромной популярностью, не оставляя место для рэпа. Сейчас рэп гораздо более популярен, стало широко распространено и такое явление как баттл-рэп, о котором пойдет речь ниже.

Рэп-баттл - это битва двух рэп-исполнителей, своего рода словесный поединок. Среди русскоязычной публики баттл-рэп начал набирать популярность несколько лет назад.

Известнейшие баттл-рэп площадки в России появились сравнительно недавно - SLOVO была основана в 2012 году, а первый Versus баттл состоялся в 2013 году. На Versus Battle засветился и латвийский рэпер Johnyboy, который в поединке проиграл Oxxxymiron. Однако рэп-баттлы проходят не только в России или на Западе. В Латвии также существуют баттл-рэп площадки, где молодые исполнители могут себя проявить.

Русский TVNET поговорил с основателем русскоязычной баттл-площадки Panda Battle Язепом Даргузисом о том, что же такое баттл-рэп и рэп-баттлы и с чем их едят.

основатель Panda Battle Язеп Даргузис ФОТО: Artūrs Jansons

Как у тебя появилась идея создания баттл-площадки Panda Battle?

До того, как появилась Panda, в Латвии уже было несколько площадок такие, как STH Battle и Blackout Battle. Мне надо было создать что-то конкурентоспособное, на основе того, что я сам был участником баттл-рэп площадки Blackout Battle. Я видел подноготную, я видел проблемы тех проектов, почему они не разрастались дальше, чем 30 человек. Единственный ивент (от англ. event - мероприятие, прим. ред.), на котором присутствовало больше 100 человек - это финал Blackout. Там как раз появился ДакДаффи (латвийский баттл-рэпер - прим. ред.).

Видео: PANDA BATTLE | Витао vs ДакДаффи | ФИНАЛ | Сезон 1

Мы с моим товарищем, создателем Blackout, хотели создать что-то типа Blackout, но только разрастись, сделать больше, шире и круче! Так, чтобы приходило больше народа. И, соответственно, возможно, перейти в коммерцию, хотя я был противником коммерциализации своего проекта, поскольку я за движуху.

Мне нравится альтруистичная тема, я делаю движ и я не думаю о бабках.

Цифры - это вообще не мое. У меня на проекте этим занимаются другие люди. Идея была спонтанная, сначала я хотел заниматься проектами как Open Floor (танцевальный проект - прим.ред.).

Насколько я понимаю, эти проекты, как и Panda Battle, были русскоязычными. Есть ли у нас латышские рэп-баттл площадки?

Относительно. Есть "371" - ребята, которые начали год назад делать BPM баттлы (BPM - beats per minute; формат баттла, где участники читают заранее написанные тексты под минус). Проект полностью скопирован со 140 BPM (санкт-петербургская баттл-площадка - прим. ред.). Они позиционируют себя как лучшую баттл-площадку в Латвии, с чем я очень сильно могу поспорить, что организационно, что технически. И, соответственно, по выступающим. Это без вопросов.

Сложно ли тебе было начать? Как все это происходило? Сложно ли было собрать людей, найти единомышленников?

Слушай, ну начало вообще было колоссально, ужасно сложное. Найти людей, которые готовы бесплатно что-то делать, очень сложно. Хотя мне изначально помогли ребята, которые уже не присутствуют в нашем проекте. От начала идеи до ее реализации прошло восемь месяцев. Надо было найти место, то есть WOG (World of Games - бар в Риге, прим. ред.) - это было нашей изначальной точкой. Это случайно было, я пришел сюда просто поиграть и мне друг сказал: "Давай, я поговорю с директором, может, получится что-то придумать". Я согласился. Кстати, хотел делать в Pūce, где проходит "371", но они просто проигнорировали мой звонок.

Что повлияло на это? Мог ли быть причиной национальный вопрос?

Я не знаю. Я такую тему вообще у нас не поднимал на Panda.

Никогда у нас не поднималась тема национального неравенства, вопросов, потому что сам я воообще латыш. Я - русскоговорящий латыш, причем патриот своей страны. И у нас никогда не было проблем с латышской аудиторией.

К нам приходили ребята латышскоговорящие, к нам приходили рокеры, к нам приходили металисты и тусили вместе.

Потому что Panda - это не хип-хоп и рэпчик, как это было принято в 2010 году. Это не место, где люди в широких "трубах" (широкие джинсы - прим. ред.) кидают респекты друг другу, нет.

У нас это более спортивный интерес. Ребята, приходящие сюда, тусуются. У нас такая атмосфера. Здесь ты можешь подойти к любому. Часто были и ситуации, когда я приходил в латышский клуб, и ко мне подходили ребята, говорили: "Эй, чувак, ты же Panda!". Нет этого противостояния, которое устраивается в СМИ, мол, русские и латыши...

Я считаю, что спортивный интерес к баттлам ломает преграды между языковыми барьерами. Всем нравится, насколько круто и технично ребята читают, наколько эти эмоции между оппонентами накаляются.

Была ли, может, идея проводить билингвальные баттлы?

Такая идея была и, она будет осуществлена, несмотря на то, что сначала участники были против. Но билингвальные баттлы представляют собой единственную возможность показать латышской аудитории того же Рассела. Я был очень за то, чтобы проводить латышские баттлы до того, как появился "371". Я был за то, чтобы сделать баттл Edavārdi и человека X, Edavārdi был готов за символическую плату, а второй запросил такие суммы... Oxxxymiron за такие деньги не баттлит.

Обычно, в баттл-рэпе мы видим мужчин, а есть ли у нас в Латвии талантливые девушки, которые хорошо читают?

Да, есть. Есть девушки, которые читали, сейчас они вряд ли занимаются хип-хопом, по крайней мере, в моем инфо-поле они не появляются. Психолирика - девушка-рэпер такая. Еще пара человек. Есть кстати Тамара Рутковская, на данный момент она исполняет рок, инди-рок. Сейчас она участвовала в отборе 17-го независимого баттла (заявки на баттл подали также Егор Крид, Oxxxymiron, Леван Горозия и Johnyboy - прим. ред.). Девушки есть, но не на Panda Battle.

То есть, сейчас у вас девушек нет, а хотелось бы, чтобы были?

Ну конечно! Стереотипично мужчина занимается хип-хопом, но, блин, что за бред? У меня есть много знакомых рэперов женского пола из России, которые делают мега-крутые вещи.

Ты упомянул Россию, хотелось бы поговорить немного об этом. Были ли участники из ближнего зарубежья? Например, из России, Литвы или Эстонии.

У нас на данный момент идет Межбалтийский BPM турнир, в котором участвуют ребята из Латвии и Эстонии. Литвы нет, по причине отсутствия заявок. Либо из-за конфликтной ситуации - им не понравилось, что они проиграли на нашем совместном мероприятии. С Россией очень сложно работать из-за финансовых вопросов. То есть, там нужны и визы, и проживание. Это финансово затратно.

А интересуются ли баттл-рэперы из России Panda Battle?

Да, определенно есть интерес с их стороны. Согласно нашей инфографике, 20% просмотров на нашем YouTube-канале из России, также нами интересуется Instagram-аккаунт 140bpm_videos (фан-страница баттл-площадки 140BPM - прим.ред.). Также о нас знают ребята со всех площадок. То есть, в России если спросить о Panda Battle, там знают, кто мы.

То есть, условно, если у Ресторатора (ведущий Versus Battle) спросить про Panda Battle, он скажет, что знает о вас?

Да. У нас на финале был один из основателей Versus Алексей Храмов cuts and scratches (компания, занимающаяся фотосъемкой и видеопроектами - прим. ред.), один из первых операторов и монтажеров Versus.

Какое будущее ожидает баттл-рэп и хип-хоп культуру в Латвии?

Латвия до России идет три года. Но интерес к баттлам есть не на основе культурной ценности, а я пришел, вижу крутое шоу, ребята круто друг друга подковырнули, задели на баттлах, да еще и шоукейс дали. Например, могу выделить NALIM, STALIN и Molodoy Chi. Эти ребята максимально отдаются аудитории. Я NALIM, например, поддерживал еще до Panda Battle.

Видео: KARDEL vs NALIM | PANDA BATTLE BPM | РЭП БАТТЛ ЛИГА ЛАТВИИ

Видео: Nalim - RPG (prod. by OutName) В 2017 году я пришел на мероприятие Recovery, организованное Ромой Троем, местный рэпер, проживающий в Шотландии, Глазго. Он, кстати, снял клип про Кенгарагс, остальные видео у него набирают около 50 000 просмотров. В 2017 году я пришел на мероприятие Recovery, организованное Ромой Троем, местный рэпер, проживающий в Шотландии, Глазго. Он, кстати, снял клип про Кенгарагс, остальные видео у него набирают около 50 000 просмотров.

Видео: ROMAN TROY - Мой Район Но Но

проблема Латвии состоит в том, что мы не поддерживаем друг друга.

Так было и в случае с Johnyboy, нужно было сразу идти на Россию. Хотя здесь он собирает полные залы.

Я была удивлена этому, на самом деле. Казалось, что после баттла с Oxxxymiron был поставлен крест на его карьере.

Да, многие так думали. Я считал, что ему просто нужно время реабилитироваться. Да, на тот момент, когда прошел год, и я слышал, что он не собирает концерты... ну это, в принципе, было понятно. Люди любят победителей. Есть баттл-рэп, где ты конкретно победитель, поэтому там не выступают такие как Скриптонит (казахстанский рэпер - прим.ред.), например. Если он там проиграет, то все. Его концерты, продажи упадут, а он, скорее всего, там проиграет.

Баттл-рэп и рэп - это разные вещи?

Да. Я отношусь к баттл-рэпу как к спорту.

Я б сказал так, есть WWE (World Wrestling Entertainment - прим. ред.), а есть бои. Там, где рестлинг, там показывается красивая обложка, концерты, большие трибуны, ну, условно говоря, концерты Скриптонита.

А есть баттл-рэп, где у ролика может быть пять миллионов просмотров, как у Гнойного (российский рэпер - прим.ред.) с Oxxxymiron, но там все четко, конкретно, по пунктикам, что ты должен сделать и как ради победы.

А если человек хочет заниматься рэп-музыкой, может ли он начать свой карьерный путь с баттлов?

Это сложная тема. Я хоть и занимался баттл-рэпом, но я туда жестко не лез. Есть конкретно баттловики, которые свою карьеру построили на баттлах. Например, Слава КПСС (он же Гнойный - прим.ред.). Есть ребята как Oxxxymiron, которые начинали с песен, потом ушли именно в онлайновый баттл-рэп, что тоже важно разделять.

Онлайновый баттл-рэп и баттлы по типу Versus - между ними есть колоссальная разница.

Когда приходишь в студию с заранее заготовленным текстом, ты баттлишь микрофон, а вживую, когда ты приходишь, ты видишь живую аудиторию вокруг себя, ты видишь оппонента, ты смотришь ему в глаза и, уже задумываешься, хочешь ли ты сказать, что ты его мамку 15 раз вертел, или нет. Как раз тут яйца и проявляются. Если бы не Versus, и не SLOVO (российская баттл-площадка - прим. ред.), популярность баттл-рэпа, наверное, упала бы после 2014 или 2015 года.

Насколько я понимаю, на Западе баттл-рэп уже потерял свою популярность.

На Западе баттлы никогда не были популярны. Они были популярны из-за Dizaster (американский баттл-рэпер - прим.ред.) и еще пары имен, а так они собирают 10-15 тысяч просмотров.

А что ты можешь сказать про публику? Видела на ваших роликах, что на баттлы приходят совсем молодые ребята.

Смотря, на какие мероприятия. Во время проведения акапельных баттлов, место мне позволяло ставить возрастной ценз 16+. Хотя изначально у меня стояло 18+. Я это делал потому, что было очень много заявок от молодых ребят. Смотри, интерес к чему-то появляется не в 18 лет.

Есть молодые ребята, которые хотят увидеть, приобщиться к этому, у них нет этой возможности. Я посчитал правильным, дать ее им.

На данный момент у нас происходят баттлы в двух местах - в WOG и в ночном клубе De Flou. Если в WOG я могу себе позволить поставить 16+ и исключить продажу алкоголя, то в De Flou я это сделать не могу. Если в клуб придут ребята младше 18 лет, могут появиться вопросы.

Artūrs Jansons

ФОТО: Jonathan Shein

ФОТО: Jonathan Shein

То есть, все зависит от места проведения баттла?

Именно. Я не против того, чтобы приходили молодые ребята. У меня, кстати, в "Лиге Янсона" участвовал 14-летний исполнитель, который выиграл. Это было сильно! Оппонент был его старше на семь лет.

А расскажи поподробнее о "Лиге Янсона".

У нас сначала была акапельная сезонка, в которой участвовали все, кто подал заявки, потому что у нас не так много исполнителей, желающих побаттлиться. Аккапельно всем нравился процесс сопротивления оппонентов. Вот стоит человек, высказывает все, как есть, слышно каждое слово. На BPM-баттлах ты зачастую не слышишь текст, ты слышишь саму подачу. Людям нравился именно акапельный сезон. Я решил сделать некоммерческий аккапельный проект "Лига Янсона".

фотограф Артур Янсон ФОТО: Jonathan Shein

Янсон - это мой друг, коллега, можно сказать, видеооператор, один из самых крутых фотографов в Латвии, первооснователь неоновой фотосъемки в странах Балтии, один из самых крутых ребят по съемке музыкальных клипов. Он и для Johnyboy снимал, и для NALIM.

фотограф Артур Янсон ФОТО: Jonathan Shein

Скажи, а как ты смотришь на смешение рэпа с другими музыкальными жанрами? В качестве примера, могу привести творчество Scarlxrd (британский рэпер - прим.ред.).

Ну у него вокал, во-первых, хороший. Не будь у него вокала, он бы был классическим Soundcloud-рэпером. Мне нравится то, что делают Loqiemean и Booker. Мне нравится, когда два моих любимых жанра совмещают.

В рэпе смысловая нагрузка лирики ценится куда больше, чем в роке. В рэпе литературный язык больше важен. А рок мне нравится тем, что я люблю его слушать. Рок - это музыка.

Получается так, что они берут инструментал рока и на него накладывают рэп. Это не Limp Bizkit, не Linkin Park, не рэпкор, а что-то более тяжелое, выходящее за рамки русского рэпа и русского рока.

Можно ли считать рэп поэзией?

Я упоминал Booker'а, он - отличный поэт. Кстати, в своем последнем альбоме "Маргинальное чтиво" он почти в каждом треке использует выдержки из своей книги.