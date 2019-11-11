Поклонников шокировала неожиданная смерть 13-летней восходящей звезды Бродвея

Дед Лорел сказал, что девочка перенесла тяжелый приступ астмы 5 ноября. Она незамедлительно была доставлена в больницу на машине скорой помощи, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

"Мир потерял настоящую принцессу - она просто хотела сделать всех счастливыми. Стать актрисой было детской мечтой Лорел, она была на пути к ней", - отметил дедушка.

Грига дебютировала на Бродвее в возрасте шести лет в роли Полли в мюзикле Робина Эшфорда "Кошка на раскаленной крыше" в 2013 году вместе со Скарлетт Йоханссон. Об этом есть информация на сайте IMDb.

Но наибольшую популярность ей принесла роль Иванки, в удостоенном награды "Тони", в мюзикле "Однажды". В нем Лорел играла 17 месяцев, с 2013 по 2015 год.