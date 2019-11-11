Пн, 11.11.2019
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Поклонников шокировала неожиданная смерть 13-летней восходящей звезды Бродвея

ФОТО: Instagram

Во вторник, 5 ноября, скончалась 13-летняя Лорел Грига, восходящая бродвейская звезда. Члены семьи сообщили СМИ причину ее смерти. Об этом пишет издание People Media.

Дед Лорел сказал, что девочка перенесла тяжелый приступ астмы 5 ноября. Она незамедлительно была доставлена в больницу на машине скорой помощи, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

"Мир потерял настоящую принцессу - она просто хотела сделать всех счастливыми. Стать актрисой было детской мечтой Лорел, она была на пути к ней", - отметил дедушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Грига дебютировала на Бродвее в возрасте шести лет в роли Полли в мюзикле Робина Эшфорда "Кошка на раскаленной крыше" в 2013 году вместе со Скарлетт Йоханссон. Об этом есть информация на сайте IMDb.

Но наибольшую популярность ей принесла роль Иванки, в удостоенном награды "Тони", в мюзикле "Однажды". В нем Лорел играла 17 месяцев, с 2013 по 2015 год.

В 2016 году она снялась в романтической комедии "Светская жизнь" (Cafe Society) с Блейком Лэйвли и Кристен Стюарт. А также стала участницей нескольких эпизодов шоу Saturday Night Live.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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