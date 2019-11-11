Доминик Тим в третий раз за сезон обыграл Роджера Федерера

Матч между теннисистами продолжался 1 час 40 минут и завершился со счётом 7:5, 7:5.

За время поединка Федерер, который занимает третье место в мировом рейтинге, сделал пять эйсов, один брейк и допустил одну двойную ошибку. Тим один раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил одну двойную ошибку. Счёт личных встреч стал 5:2 в пользу австрийца.

Стоит отметить, что Тим и Федерер в этом сезоне встречались трижды и каждый раз победителем с корта уходил австриец.