Пн, 11.11.2019
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Доминик Тим в третий раз за сезон обыграл Роджера Федерера

Доминик Тим

ФОТО: Reuters/ScanPix

Пятая ракетка мира Доминик Тим в воскресенье провёл свой первый матч на Итоговом турнире АТР, в котором обыграл швейцарца Роджера Федерера.

Матч между теннисистами продолжался 1 час 40 минут и завершился со счётом 7:5, 7:5.

За время поединка Федерер, который занимает третье место в мировом рейтинге, сделал пять эйсов, один брейк и допустил одну двойную ошибку. Тим один раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил одну двойную ошибку. Счёт личных встреч стал 5:2 в пользу австрийца.

Стоит отметить, что Тим и Федерер в этом сезоне встречались трижды и каждый раз победителем с корта уходил австриец.

Сегодня, 11 ноября, свои первые матчи на Итоговом турнире АТР проведут Даниил Медведев и Рафаэль Надаль, которые выйдут на корт против Стефаноса Циципаса и Александра Зверева соответственно.

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