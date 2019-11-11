Игрок "Шахтёра" показал фанатам средний палец, получил красную и в слезах покинул поле

Скандалом завершился матч 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо".
На 74-й минуте матча темнокожий игрок "Шахтёра" Тайсон нарушил правила, после чего развернулся в сторону фанатов "Динамо", ударил мячом в их сторону и показал средний палец. Это была реакция на провокацию болельщиков киевской команды, которые на протяжении матча "ухали" в сторону бразильских игроков.
Отметим, что ещё на 63-й минуте арбитр матча просил сделать объявление по стадиону, чтобы гостевой сектор прекратил расистские выходки, но это не помогло.
На 75-й минуте матча арбитр решил приостановить матч и команды покинули поле. Тайсон не сдерживал эмоций и расплакался. Расплакался и другой бразилец донецкой команды - Дентиньо.
После небольшой паузы команды вернулись на поле и судья сразу же показал Тайсону красную карточку за непристойный жест в сторону болельщиков. Это не помешало "Шахтёру" в меньшинстве довести матч до победы (1:0) и оторваться от "Динамо на 13 очков.