"От классики до китча": стиль звезд на вручении премии People's Choice
На минувших выходных в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards, где Гвен Стефани, Дженнифер Энистон и Пинк были названы "иконами стиля".
В конкурсе, победители которого выбираются фанатами, был награжден актер Роберт Дауни-младший, а в женской категории победила Зендая.
Титул лучшего телесериала получила сага от Netflix - "Очень странные дела".
People's Choice - это единственная крупная премия в Голливуде, где победителей выбирают голосованием фанатов. В номинациях учитываются разные рейтинги, доходы от проката фильмов, рекордные продажи, активность в социальных сетях и интернет-голосования.
Галерея: Стиль звезд на People's Choice 2019