Пн, 11.11.2019
Политика СМИ в Латвии рушится. С точки зрения качества журналистики, такие значительные изменения происходят в то время, когда нет никого, кто мог бы своим словом и авторитетом встать на сторону журналистов. Журналисты TV3

"От классики до китча": стиль звезд на вручении премии People's Choice
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ФОТО: Birdie Thompson/AdMedia/SIPA / Birdie Thompson/AdMedia/SIPA

На минувших выходных в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards, где Гвен Стефани, Дженнифер Энистон и Пинк были названы "иконами стиля". 

В конкурсе, победители которого выбираются фанатами, был награжден актер Роберт Дауни-младший, а в женской категории победила Зендая.  

Титул лучшего телесериала получила сага от Netflix - "Очень странные дела". 

People's Choice - это единственная крупная премия в Голливуде, где победителей выбирают голосованием фанатов. В номинациях учитываются разные рейтинги, доходы от проката фильмов, рекордные продажи, активность в социальных сетях и интернет-голосования.

Галерея: Стиль звезд на People's Choice 2019

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