Пн, 11.11.2019
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Экономия 24 млн евро! В этом году отменили поддержку 16 "зеленым" электростанциям

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

За десять месяцев этого года право на обязательную закупку электроэнергии было отменено для 16 электростанций, что позволило сократить возможный прирост общих затрат на компонент обязательной закупки (КОЗ) в течение следующих десяти лет примерно на 24 млн евро, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

Кроме того, в результате различных проверок за десять месяцев 2019 года электростанции получили 176 предупреждений, на 22 электростанциях была проведена оценка чрезмерности компенсаций и принято восемь решений по предотвращению чрезмерной компенсации, а также 58 решений по сокращению объема обязательных закупок электроэнергии, установленного для электростанций.

Права на обязательную закупку для четырех электростанций были отменены за неподачу годовых отчетов, для четырех - по просьбе самих коммерсантов, для двух - за несоответствие установленных на когенерационных станциях измерительных приборов или их систем определенным требованиям, для двух - за несоблюдение требований строительства и эксплуатации зданий, для двух электростанций право на обязательную закупку было отменено, поскольку они не начали производить электроэнергию в установленные сроки, а еще для двух - из-за неуплаты налогов в установленные после предупреждения сроки.

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