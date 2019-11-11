"Страны Балтии - как "старая Европа" - только 40 лет назад". Журналист из Австралии восхитилась Ригой

Когда-то Западная Европа была "полна энергии", а теперь из-за большого потока туристов кажется усталой и ей сейчас надо отдохнуть, отмечает автор. Однако, страны Балтии - другие.

"Спустя всего 25 лет после восстановления независимости эти маленькие республики переживают чудесное возрождение. Они как Западная Европа 40 лет назад - позитивно настроенное общество, которое все еще борется с проблемами, но делает это с энергией, оптимизмом и чрезвычайно ценя свободу, которая дорого им стоила", - пишет Стюарт.

Она отмечает пережитые ужасы войны и оккупации, однако в наши дни странам Балтии характерен "позитивный взгляд в будущее, красота архитектуры и природы, сравнительно скромное число туристов и гордость за свои балтийские культуры".

"Часть возрождения такова, что балтийцы учат приезжих своему прошлому. Ни один гид не забывал нас образовывать", - подчеркивает журналистка.

Стюарт прибыла из Стокгольма в Таллинн и Пярну, откуда отправилась в Ригу, чтобы продолжить свой путь в Клайпеду.

"Столица Латвии Рига как безукоризненный янтарь расположена у устья Даугавы. У этого утонченного города богатая история, которую рассказывают богато восстановленные здания времен Ганзы, включенный в список мирового наследия Старый город, щегольский квартал югендстиля, здания советских времен и КГБ", - описывает Ригу журналист.

Так же, как и другие страны Балтии, журналист пообещала Ригу "никогда не забывать".

"Во время экскурсии по городу мы прошли вдоль памятника Свободы - символа свободы, независимости и суверенитета Латвии. Советский режим хотел его уничтожить, но в конце концов воздержался сделать это", - пишет она.

Также она отметила, что перед отъездом посетила Рижский Центральный рынок, включенный в список ЮНЕСКО.