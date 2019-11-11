Пн, 11.11.2019
Если реорганизация в LNT и TV3 означало бы улучшение качества журналистики, отличные новые программы и крупные реформы, зрители только выиграли бы, но в нынешнем исполнении зрители будут единственными пострадавшими, так как правду можно выяснить, когда есть обсуждение и разнообразие мнений. Журналисты TV3
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Видео: Футболист снёс с ног главного тренера соперников и был удалён с поля

Видео: Футболист снёс с ног главного тренера соперников и был удалён с поля

Кристиан Штрайхе

ФОТО: AFP/SCANPIX

В матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу между "Фрайбургом" и "Айнтрахтом" защитник гостей Давид Абрахам был удалён с поля за нарушение на главном тренере "Фрайбурга" Кристиане Штрайхе.

Инцидент произошёл в компенсированное ко второму тайму время. Абрахам погнался за мячом, чтобы поскорее ввести его из аута, но не успел за ним и решил всю свою злость выместить на тренере команды соперников, который стоял рядом.

33-летний аргентинский защитник сбил Штрайхе с ног и спровоцировал массовую потасовку, в которой поучаствовали даже запасные игроки.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ