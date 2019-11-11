Видео: Футболист снёс с ног главного тренера соперников и был удалён с поля

В матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу между "Фрайбургом" и "Айнтрахтом" защитник гостей Давид Абрахам был удалён с поля за нарушение на главном тренере "Фрайбурга" Кристиане Штрайхе.
Инцидент произошёл в компенсированное ко второму тайму время. Абрахам погнался за мячом, чтобы поскорее ввести его из аута, но не успел за ним и решил всю свою злость выместить на тренере команды соперников, который стоял рядом.
33-летний аргентинский защитник сбил Штрайхе с ног и спровоцировал массовую потасовку, в которой поучаствовали даже запасные игроки.
What was he thinking 😵— Goal (@goal) November 10, 2019
David Abraham deliberately runs into Freiburg head coach Christian Streich. pic.twitter.com/gcibpwVCWh